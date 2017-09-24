ATAR 2.5 Milyon euro çekirdek yatırım aldı

ATAR (Automated Threat Analysis and Response), uluslararası pazarlarda varlığını derinleştirmek üzere Diffusion Capital Partners’tan (DCP) Türkiye tarihinin en büyük çekirdek yatırımlarından birini aldı ve ATAR Labs adı ile şirketleşti.

Yeni vizyonunu küresel liderlik olarak belirleyen ATAR Labs, Türkiye’nin yanı sıra BAE, Kıta Avrupası ve İngiltere ofisleri ile çok uluslu bir operasyon başlatmaya hazırlanıyor. 2,5 milyon Euro’luk çekirdek yatırımla kurulan ATAR Labs’in liderliğini Innovera ortaklarından Burak Dayıoğlu, CEO olarak üstleniyor.

Güvenlik Operasyon Merkezlerini (SOC) daha hızlı, esnek ve akıllı bir yapıya kavuşturmak üzere geliştirilen ATAR’ın başarısını tüm dünyaya yaymayı amaçladıklarını ifade eden Dayıoğlu; “Hızlı dijitalleşme ile birlikte siber güvenlik kurumların ve ülkelerin en önemli güvenlik maddesi haline geldi. Bu anlamda Güvenlik Operasyon Merkezleri kritik ve zorlu bir role sahip. Sayıları kimi zaman günde 4.000’i bulan siber alarmları incelemeye ve yanıtlamaya çalışan bu merkezleri desteklemek üzere geliştirdiğimiz ATAR, kendini kanıtladı. Şimdi Diffusion Capital Partners’ın sağladığı 2,5 milyon Euro değerindeki yatırımla ATAR Labs’i bağımsız, rekabetçi ve yenilikçi bir kurum olarak küresel arenaya sunuyoruz” dedi.

ATAR, kuruluşların farklı siber güvenlik ürünleri ve kabiliyetlerini bir arada çalıştırmaya imkan tanıyan bir siber güvenlik teknolojisi. Bu sayede kurumlar birbirinden farklı ürünler kullanıyor olsa dahi tek bir siber güvenlik çözümü ile etkin ve hızlı sonuçlar elde ediyor.

ATAR’ın Türkiye’nin uluslararası arenadaki gücüne ve itibarına katkı sağladığını ifade eden Dayıoğlu; “Günümüzde ülkelerin ve kurumların rekabetçiliklerini koruyabilmeleri için katma değerli teknoloji ve ürün geliştirmeleri gerekiyor. Kendini teknoloji üretmeye adamış bir ekibin ürettiği ATAR bu anlamda Türkiye’ye önemli bir değer kazandırıyor. Oluşturduğu bu değerin sonucunda da Türkiye’nin ilk teknoloji transferi hızlandırıcı ve tohum sermaye fonunu yöneten DCP’den büyük çekirdek yatırımlarından birini aldı” şeklinde konuştu.

ATAR Labs’in sunduğu ATAR siber güvenlik robotu siber saldırıların hızına ve hacmine yetişemeyen kurumlara destek oluyor. ATAR savunma robotu, ona öğretilen saldırı reflekslerini otomatik olarak işletiyor. Böylece ATAR bir güvenlik operasyon merkezi içerisinde sık tekrarlanan işlemleri bir insan uzmana gerek kalmaksızın işletebiliyor. Böylece toplam alarm işleme yükünün %30-40’lık bölümü robotla karşılanırken, ATAR’ın sağladığı vaka inceleme ve yanıtlama imkanları operasyon merkezi uzmanlarının 15-20 kat daha hızlı analiz ve çözümleme yapmasına imkan sağlıyor.