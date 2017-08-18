ASUS'tan 6 farklı Zenfone telefon birden!

ASUS tarafından resmi olarak tamamen yeni altı Zenfone 4 modeli birden tanıtılmış durumda. İşte Zenfone 4, Zenfone 4 Pro, Zenfone 4 Selfie, Zenfone 4 Selfie Pro, Zenfone 4 Max ve Zenfone 4 Max Pro akıllı telefonların özellik, çıkış tarihi ve fiyat bilgileri...



ASUS Zenfone 4 özellikleri

Metal çerçeve ve cam arka gövde ile gelen Zenfone 4, 5.5 inç Full HD (1920 x 1080 piksel) Super IPS+ ekrana sahip. Bu ekran 2.5D Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Akıllı telefonun sekiz çekirdekli Snapdragon 660 ve Adreno 512 ile Snapdragon 630 ve Adreno 508 GPU olan iki farklı varyasyonu bulunuyor. Ek olarak, RAM miktarı ise 4 GB ve 6 GB olarak değişirken depolama olarak genişletilebilir 64 GB alan sunuluyor. Zenfone 4 kutudan Zen UI 4.0 arayüzlü Android 7.0 Nougat ile çıkıyor. Ürünün 3300 mAh bataryası da oldukça yeterli.







Arkada f/1.8 diyaframlı, dört açılı optik görüntü sabitlemeli ve çift tone LED flaşlı 12 MP + 8 MP çift kamera kurulumu yer alıyor. Öndeyse f/2.0 diyaframlı ve 84 derece geniş açı lensli 8 MP kameraya yer verilmiş. Stereo ses için çift hoparlör çıkışı ve gürültü önleme özellikli çift dahili mikrofon Teknolojisi, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, 3.5 mm ses girişi, USB Type-C 2.0 portu ve çift SIM kart desteği diğer detaylardan.

Gece Yarısı Siyahı, Ay Işığı Beyazı, Mint Yeşili renk seçeneklerine sahip ASUS Zenfone 4 akıllı telefon 399 dolarlık fiyat etiketine sahip. Tüm yeni Zenfone 4 modelleri için net bir çıkış tarihi ise henüz açıklanmamış olduğunu baştan belirtelim.

ASUS Zenfone 4 Pro özellikleri



ASUS Zenfone 4 Pro, Zenfone 4 ile aynı form faktörüne sahip ancak amiral gemisi özellikleriyle sunuluyor. 2.35 GHz hızında sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve Adreno 540 GPU ile gelen Zenfone 4 Pro, 5.5 inç AMOLED panele sahip ve yine Corning Gorilla Glass ile korunuyor. 6 GB RAM ve 64 GB ile 128 GB depolama seçenekleri bulunan ürün 2 TB’a kadar microSD kart ile genişletme olanağı sunmakta. Yine farklı olarak bu model ZenUI 4.0’lı Android 7.1.1 Nougat ile kutudan çıkmakta.







Arkada f/1.8 diyafram, dört açılı optik görüntü sabitleme, çift ton LED flaş ve 2X optik yakınlaştırma özellikli 12 MP + 16 MP çift kameraya yer alıyor. Ön taraftaysa IMX319 sensörlü, f/1.9 diyafram ve 87.4 derece geniş açı lensli 8 MP kamera sunuluyor. Üçlü dahili mikrofon ve doğal ses veren hoparlörlü ürünün, 3600 mAh bataryası ve 18W hızlı şarj desteği var.

Saf Siyah ve Ay Işığı Beyazı renk seçeneklerine sahip olacak ASUS Zenfone 4 Pro, 599 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

ASUS Zenfone 4 Selfie özellikleri



Daha düşük özelliklere sahip olan Zenfone 4 Selfie ise 5.5 inç HD (1280 x 720 piksel) IPS ekran ile sunulmakta. Yekpare tasarımlı ürün gücünü sekiz çekirdekli 1.4 GHz Snapdragon 430 işlemci ve Adreno 505 GPU’dan alıyor. 4 GB RAM ve micro SD kart ile 128 GB’â yükseltilebilen 64 GB dahili depolama alanı diğer özelliklerden. Ürünün 3000 mAh batarya ve Android 7.0 Nougat ile geldiğini de belirtelim.







Zenfone 4 Selfie aşama tespitli otomatik odaklanmalı ve çift LED flaşlı 16 MP arka kameraya sahip ancak esas yüksek kamera özelliği hakkını önde kullanmış. Ön tarafta 20 MP + 8 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram, 120 derece geniş açı lens ve LED flaşlı bir kamera bulunuyor. Yani en güzel selfie’ler sizin olabilir. 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, 3.5 mm ses girişi ve microUSB 2.0 portu diğer detaylar arasında.

ASUS Zenfone 4 Selfie ise Derin Deniz Siyahı, Mint Yeşili, Gül Pembe, Gün Işığı Altın renk seçenekleriyle 279 dolardan satılacak.

ASUS Zenfone 4 Selfie Pro özellikleri



Zenfone 4 Selfie Pro, Zenfone Selfie modelinden farklı olarak 5.5 inç Full HD (1920 x 1080 piksel) AMOLED ekrana sahip. Bu üründe de 2.5D Corning Gorilla Glass kullanılmış. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 628 işlemci, Adreno 506 GPU, 4 GB RAM, 64 GB genişletilebilir depolama, 5V/2A (10W) hızlı şarj teknolojisi destekli 3000 mAh sabit batarya, NXP Smart Amp özelliğine sahip 5 manyetikli Hi-Fi hoparlör, gürültü azaltmalı çift dahili mikrofon başlıca özellikler arasında.







shiftdelete.net'in haberine göre arkada otomatik odaklanma, 80 derece geniş açı lens ve çift LED flaşlı 16 MP kamera bulunuyor. Öndeyse 12 MP çift lens, f/1.8 diyafram, 6P lens, 3 açılı elektronik görüntü sabitleme, 120 derece geniş açı özellikli bir kameraya yer veriliyor. Her iki kamera da 4K çözünürlüğünde video çekebiliyor. 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, 3.5 mm ses girişi ve microUSB 2.0 portu detaylardan.

ASUS Zenfone 4 Selfie Pro ise Derin Deniz Siyahı, Güneş Işığı Altını, Kızıl Kırmızı renk seçenekleri ve 379 dolar fiyatla piyasaya sürülecek.

ASUS Zenfone 4 Max ve Zenfone 4 Max Pro özellikleri



ASUS Zenfone 4 Max ve Zenfone 4 Max Pro ortak bir tasarıma sahip. İşlemcisi ve kamerası dışında iki ürün de benzer özellikler sunuyor. 5000 mAh boyutunda büyük bir batarya taşıyan ikili tam gün kullanım olanağı sağlıyor. Bataryanın 5V/2A (10W) hızlı şarj teknolojisi desteklediğini de belirtelim.







5.5 inç (1920 x 1080 piksel) IPS 2.5D kavisli cam ekrana sahip modeller gücünü Qualcomm Snapdragon 430 ve 425 işlemciler ile 2 GB ve 3 GB RAM’lerden almakta. Kamera olaraksa Zenfone 4 Max elektronik görüntü sabitlemeli 13 MP + 5 MP çift arka kamera ve 85 derece geniş açı lensli 8 MP ön kamera destekliyor. Zenfone 4 Max Pro ise elektronik görüntü sabitlemeli 16 MP + 5 MP çift arka kamera ve 16 MP ön kamera sunuyor.

Siyah, Altın, Pembe renk seçenekleriyle gelecek ASUS Zenfone 4 Max ve Zenfone 4 Max Pro modellerinin fiyat bilgisi ise mevcut değil.