Askıda kalan otomobili vatandaşlar tuttu

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde sahil kenarında, yoldan çıkarak 20 metre yükseklikte askıda kalan otomobili düşmemesi için vatandaşlar tuttu.

Alaplı-Akçakoca yolu 1 tünel mevkisinde 67 LS 378 plakalı otomobil, sürücüsünün manevra yapmak isterken yoldan çıkması sonucu sahil kenarında yaklaşık 20 metrelik yükseklikte asılı kaldı.

Otomobilden inen sürücünün çevreden yardım istemesi üzerine gelen 4 kişi, aracı düşmemesi için yaklaşık 20 dakika kapılarından tuttu. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobili halat yardımıyla bulunduğu yerden çekti.