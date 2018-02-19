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    Askıda kalan otomobili vatandaşlar tuttu

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 16:47 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'ta sahil kenarında 20 metre yükseklikte askıda kalan ve düşmesini önlemek için 4 kişi tarafından tutulan otomobil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

    ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde sahil kenarında, yoldan çıkarak 20 metre yükseklikte askıda kalan otomobili düşmemesi için vatandaşlar tuttu.
    Alaplı-Akçakoca yolu 1 tünel mevkisinde 67 LS 378 plakalı otomobil, sürücüsünün manevra yapmak isterken yoldan çıkması sonucu sahil kenarında yaklaşık 20 metrelik yükseklikte asılı kaldı.
    Otomobilden inen sürücünün çevreden yardım istemesi üzerine gelen 4 kişi, aracı düşmemesi için yaklaşık 20 dakika kapılarından tuttu. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobili halat yardımıyla bulunduğu yerden çekti.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , zonguldak haberleri
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