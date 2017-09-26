Aşırı su içtiği için ölüyordu

Hastalığı sürecinde böbreklerinin iyileşeceğini düşünerek aşırı su tüketen Gümrük, 4 Ağustos'tan yoğun bakıma kaldırıldığı 15 Ağustos'a kadar sıfır tuzla, günde ortalama 4 litre su içti. Gümrük, ilk doktorunun "Bol su tüket" önerisine uyduğunu söylüyor. Aşırı su tüketimiyle birlikte, şuurunda ciddi bozukluklar yaşayan Özcan Gümrük, yiyip içememiş, yürüyememiş.

En dikkat çekici değişim ise sakin biri olmasına rağmen sinirli bir kişi haline dönüşmesi. Bu sorunlar üzerine hastaneye kaldırılan Özcan Gümrük, 2 gün yoğun bakımda kaldı. Doktorlar dosyasını incelediklerinde sodyum değerinin düşüklüğü karşısında çok şaşırmış ve çoğu, böyle bir vaka ile daha önce hiç karşılaşmadıklarını söylemiş.

Yoğun bakım sonrasında hastanede kaldığı 10 günün ardından diyalize girmesine karar verilen Gümrük, artık haftanın 3 günü düzenli şekilde diyalize giriyor.

Memorial Şişli Hastanesi'nden Nefrolog Prof. Dr. Aydın Türkmen, sıradışı bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Sağlıklı böbreği olan hastalarda asla oluşmayacak bu tablo, kronik böbrek yetersizliği hastalarında (Örneğin günde 5-6 litre sıvı tüketilip 0.5-1 litre idrar çıkarılması gibi durumlarda) meydana gelebilir. Hastamızda günlük alınması gereken sıvı miktarının çok üzerinde sıvı tüketimi olmuş ve hızla bu ağır tabloya ilişkin şikâyetler ortaya çıkmış" dedi. (Habertürk)