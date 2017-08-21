Asansörde feci ölüm! Ortadan ikiye ayrıldı...

Rocio Cortes Nunez adlı kadın, hastanenin ikinci katında sezeryanla doğum yaptıktan sonra üçüncü katta bulunan odasına taşınıyordu. Sedye ile asansöre bindirileceği esnada trajik bir kaza meydana geldi. Sedye tamamen içinde değilken asansörün aniden hareket etmesiyle 25 yaşındaki kadın feci şekilde öldü.

Karısının bedeninin ikiye bölündüğünü söyleyen koca Jose Gaspar, ‘Önce büyük bir gürültü duydum. Sonra da karımı gördüm. Böyle bitmemesi gerekiyordu. Bugün Rocio’ya olan yarın başka birine olabilir. Mahvolmuş durumdayım’ açıklamasını yaptı.

Bu trajedi yaşanırken bebeğin annesiyle birlikte olmaması gelen tek sevindirici haber oldu. Kalbinden sorun yaşayan bebeğin başka bir hastaneye nakledildiği, durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Çiftin 3 ve 4 yaşlarında iki de kızları olduğu öğrenildi.