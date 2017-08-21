MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Asansörde feci ölüm! Ortadan ikiye ayrıldı...

    Asansörde feci ölüm! Ortadan ikiye ayrıldı...

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 17:21Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 17:22

    İspanya’da doğumhaneden sedye ile odasına götürülmekte olan bir anne asansörün aniden harekete geçmesi üzerine kapıda sıkışıp feci şekilde can verdi.

    Rocio Cortes Nunez adlı kadın, hastanenin ikinci katında sezeryanla doğum yaptıktan sonra üçüncü katta bulunan odasına taşınıyordu. Sedye ile asansöre bindirileceği esnada trajik bir kaza meydana geldi. Sedye tamamen içinde değilken asansörün aniden hareket etmesiyle 25 yaşındaki kadın feci şekilde öldü.

    Karısının bedeninin ikiye bölündüğünü söyleyen koca Jose Gaspar, ‘Önce büyük bir gürültü duydum. Sonra da karımı gördüm. Böyle bitmemesi gerekiyordu. Bugün Rocio’ya olan yarın başka birine olabilir. Mahvolmuş durumdayım’ açıklamasını yaptı. 

    Asansörde feci ölüm Ortadan ikiye ayrıldı...

    Bu trajedi yaşanırken bebeğin annesiyle birlikte olmaması gelen tek sevindirici haber oldu. Kalbinden sorun yaşayan bebeğin başka bir hastaneye nakledildiği, durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

    Çiftin 3 ve 4 yaşlarında iki de kızları olduğu öğrenildi.

    Etiketler: Asansör , Anne , ispanya
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri