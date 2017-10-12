ASALA’nın şehit ettiği Ahmet Benler anıldı

LAHEY Büyükelçilik binasının önünde düzenlenen törende, şehit Ahmet Benler’in anıtına çelenk konuldu. Törende, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Lahey Büyükelçilik Maslahatgüzarı Alper Yüksel, teröre kurban verilen tüm şehitlerin gönüllerde yaşadığını belirtti.

Türkiye’nin, ASALA terör örgütünden sonra PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerinin eşzamanlı saldırılara maruz kaldığına dikkat çeken Yüksel, “Türkiye’nin, terör şebekeleriyle etkin mücadelesinden ödün vermesi beklenemez” dedi.

Ahmet Benler Lahey Büyükelçilik binasına 100 metre mesafede, terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmişti.





