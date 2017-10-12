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    Haberler >Dünya>ASALA’nın şehit ettiği Ahmet Benler anıldı

    ASALA’nın şehit ettiği Ahmet Benler anıldı

    AA
    12.10.2017 - 13:45 | Son Güncelleme:

    Hollanda’da, 12 Ekim 1979’da Lahey’de terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen dönemin Lahey Büyükelçisi merhum Özdemir Benler’in oğlu Ahmet Benler törenle anıldı.

    LAHEY Büyükelçilik binasının önünde düzenlenen törende, şehit Ahmet Benler’in anıtına çelenk konuldu. Törende, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Lahey Büyükelçilik Maslahatgüzarı Alper Yüksel, teröre kurban verilen tüm şehitlerin gönüllerde yaşadığını belirtti.
    Türkiye’nin, ASALA terör örgütünden sonra PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerinin eşzamanlı saldırılara maruz kaldığına dikkat çeken Yüksel, “Türkiye’nin, terör şebekeleriyle etkin mücadelesinden ödün vermesi beklenemez” dedi.
    Ahmet Benler Lahey Büyükelçilik binasına 100 metre mesafede, terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmişti.

    ASALA’nın şehit ettiği Ahmet Benler anıldıASALA’nın şehit ettiği Ahmet Benler anıldı

    Etiketler: AHMET BENLER , Lahey , anma , asala , TERÖR
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