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    Arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi 12 saat sonra hastanelik oldu

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 20:42 | Son Güncelleme:

    İngiltere'de yaşayan 47 yaşındaki bir adam yeni kız arkadaşıyla ilk defa seviştikten sonra kabus bir gece yaşadı. British Medical Journal'da yer alan habere göre adam ilk sevişmenin heyecanıyla penisini kırdı.

    İngiliz basını yeni kız arkadaşına yatakta “şov yapmak” isteyen 47 yaşındaki bir adamı konuşuyor. İngiliz The Sun gazetesinin saygın tıp dergisi BMJ’den alıntı yaparak okuyucularına sunduğu haberde 47 yaşındaki adamın yeni kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdikten sonra başına gelenler anlatılıyor.

    İddiaya göre, kız arkadaşıyla sevişen adam bir anda “kırılma sesi” duydu. Fakat herhangi bir acı hissetmeden ve bunu önemsemeden cinsel ilişkiye devam etti. Fakat seviştikten tam 12 saat sonra penisinde bir ağrı hisseden adam tuvalette idrarının kanlı olduğunu da fark etti.

    Hızla hastaneye giden adam acil servise alındı zira penisindeki kırık dolayısıyla penisinin neredeyse 3’te 2’si kan içindeydi. Doktorlar, “Penis cinsel birleşme sırasında çok sert bir şekilde kadının pelvis kemiğine vurunca kırılmış olmalı” ifadesini kullandı.Yapılan ultrason sonrasında kırığın tam noktası tespit edildi ve bir kan pıhtısı dolayısıyla penis dokusunda şişme meydana geldiği belirtildi. Kısa sürede ameliyata alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. The Sun’da yer alan habere göre hazırlanan raporda, “Erekte olan uzuv cinsel ilişki sırasında aniden sert bir şekilde çarpınca bu sakatlık meydana geldi” ifadesi kullanıldı. (Sözcü)

    Etiketler: cinsel ilişki , ingiltere , cinsel ilişki hastane , cinsel organı kırıldı
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