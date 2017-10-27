Arkadaşını öldürüp parçalayan sanığa 18 yıl hapis

Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, geçen yıl aralık ayında yaklaşık 10 aydır kayıp olan Hüseyin Altı'nın (35) arkadaşı Akif Tamtürk (43) tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Altı'nın telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, en son arkadaşı Akif Tamtürk ile irtibata geçtiğini tespit etti. Gözaltına alınan ve sorgusunda dehşet veren cinayeti en ince detayına kadar nasıl işlediğini anlatan şüpheli tutuklandı.

Akif Tamtürk, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘canavarca his saiki veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle son kez hakim karşısına çıktı. Polis, savcılık ve nöbetçi mahkemede cinayeti en ince detayına kadar anlatan sanık, mahkemede Hüseyin Altı’yı öldürmediğini iddia etti. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan Tamtürk, “İlk ifadeleri korktuğumdan dolayı verdim. Adliyeye çıkarken polis, ‘Bizim dediğimiz şekilde ifade vermezsen ayaklarına sıkacağız’ dedi. Ben maktulle görüştüm. Ancak şahıs benim evime gelmedi” dedi.

Yargılama süresince verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle, Mahkeme Başkanı Hakim İsmail Yılmaz'ın, "Ben 25 yıldır bu meslekteyim. Zaten bizim de karşımıza hep senin gibi mükemmel ve masum insanlar geliyor" diyerek tepki gösterdiği Akif Tamtürk'e tahrik indirimi yapılarak, 18 yıl hapis cezası aldı.