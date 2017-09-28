Arka Sokaklar 450. yeni bölüm fragmanında Mesut, Bedran'ı vuruyor mu?

Mesut, Rıza Baba’dan kafa izni almış ve Şile’de Hikmet Kaptan’ın yanında kalmaya başlamıştır. Selin ara ara onu ziyaret eder ve aralarında yakınlaşma olur. Selin işi bırakmayı düşündüğü için Mesut’a kızgındır. Urfa’dan arkadaşı olan Veysel’de Mesut’u ziyarete gelir. Mesut, Bedran’ın ölmediğini Veysel’den öğrenir. Mesut yarım kalan işini tamamlamak için görevine geri döner. Eğer Bedran hayattaysa, kardeşi Mirza’nın düğününe gelecektir. Düğün günü Bedran’ı kıskıvrak yakalamak için hazırlıklar yapılır.

Çoban ailesi, Suat’ın mezarını ziyaret etmeye karar verir. Haydarberk’in psikolojisi bozulmasın diye, onu komşuya emanet ederler. Haydarberk, gizlice evden kaçar ve mezarlığa giden otobüslere biner. Komşu kadın çocuğun gittiğini fark edince Nazike’ye haber verir. Bütün ev halkı Haydarberk’i aramaya başlar.

70 yaşındaki Rasim amca, lösemi hastası torununun ameliyat parası için taksicilik yapmaktadır. Biriktirdiği 8.000 TL’yi, iki maskeli adam gasp eder. Durağın sahibi Numan, Rasim amcaya kötü davranmaktadır. Ekibimiz küçük çocuğun ameliyat olması için hırsızların peşine düşer. Gözler ilk olarak Numan’a çevrilir.

Arka Sokaklar, heyecanla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı?

Arka Sokaklar'ın 449. yeni bölümünde; Komiser Yardımcısı Bahar (Merve Oflaz) Rıza Baba'nın ekibine katılıyor. İzmir Emniyeti Kaçakçılık biriminde komiser yardımcılığı yapan Bahar, Suriyelileri yurtdışına kaçırma bahanesiyle paralarını gasp eden bir çetenin izini sürerken yolu İstanbul'a düşer. Çetenin elebaşısı Asaf'a ulaşabilmek için, İzmir'den beri takip ettiği Kudret'i, Arda ve Volkan ile birlikte yakalar. Olay yerine gelen Rıza Baba ve ekibi, Arda ve Volkan'ı elleri kelepçeli olarak bulur. Olay açıklığa kavuştuktan sonra, Asaf'a ortak operasyon düzenlerler. Operasyon sırasında Bahar'ın performansını gören Rıza Baba, kendi ekibinde yer almasını ister. Bahar, Rıza Baba ve ekibinin başarılarla dolu geçmişini bildiğinden hiç düşünmez, kabul eder!

Mesut, Necmi öğretmeni kaçıran Bedran'ın peşinde dağlarda operasyon düzenler. Mağarada sıkıştırdıkları Bedran ve adamları, Mesut'un tüm uyarılarına rağmen teslim olmazlar. Mesut, Necmi öğretmeni bırakmaları halinde oradan uzaklaşacaklarını söyler. Bedran ise, Mesut'un tahmin edemeyeceği bir kötülük yapar.