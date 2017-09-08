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    Arakan'ın çığlığı

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 01:10 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 01:10

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Emine Erdoğan’ın yer aldığı Türk heyeti, Myanmar güçlerinin zulmünden kaçan Arakanlı Müslümanları Bangladeş’te kaldıkları kamplarda ziyaret etti. Çaresiz Arakanlıların Emine Erdoğan’a gözyaşları içinde sarılmasıyla duygusal anlar yaşandı. Türk heyeti, erzak yardımlarının dağıtımını da yaptı.

    CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Myanmar ordusunun saldırılarından kaçan Arakanlı Müslümanlara yardım için devreye girmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın aralarında bulunduğu Türk heyeti, Bangladeş’in Myanmar sınırındaki sığınmacı kamplarını ziyaret etti.

    Bangladeş’in Cox’s Bazar kenti yakınlarındaki Kutupalong Kampı’nda Arakanlılarla bir araya gelen Türk heyeti duygusal anlar yaşadı. Arakanlılar, Emine Erdoğan’a ağlayarak sarıldı. Emine Erdoğan da onları teselli etmeye çalıştı. Mağdurlardan bizzat bilgi alan Emine Erdoğan, “İnsan olarak etkilenmemek mümkün değil. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bütün dünya bu konuya eğilir, dikkate alırlar; hem yardım olarak hem de siyasi çözüm olarak. Çözülmesi gereken mesele. Bu çağda böyle bir vahşet inanılır gibi değil ve dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. Eğer suçlu varsa suçluya yönelik yapılmalı bu yapılanlar ama normal insanlara, halka bu yapılmamalı” diye konuştu. Emine Erdoğan uluslararası topluma çağrı yaparak, “Hepimizin çoluk çocuğu var. Bizim çocuğumuz değil diye görmezden gelemeyiz. Hepimiz sorumluyuz bunda. Buraya bunun için geldik. Dünya kamuoyuna duyurmak için geldik. Yardım için geldik. Lütfen elinden gelen her şeyi yapsın herkes” ifadelerini kullandı.

    ÇAVUŞOĞLU: KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “Buradaki insanların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bunu düzenli bir şekilde Uluslararası Göç Örgütü ile beraber sürdüreceğiz. Ayrıca Bangladeşli dostlarımıza da şu mesajı veriyoruz: Bu insanlara birlikte yardım edelim. Buradan tüm dünyaya, buradaki durumu göstermek istiyoruz. Sadece göstermek yetmez. Çabalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın başından beri sürdürdüğü çabalardan artık sonuç almak istiyoruz. Astana’da İslam dünyasından gelen liderlerle toplantı yapacağız. Sonra New York’ta genişletilmiş toplantı yaparak Arakan sorununa kalıcı bir çözüm bulmak istiyoruz” diye konuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan’ın da yer aldığı Türk heyeti, Arakanlı Müslümanlara erzak dağıtımı da yaptı.

    Arakanın çığlığı

    KAÇIŞ SÜRÜYOR
    Myanmar ordusu ve Budist çetelerin 25 Ağustos’tan beri süren saldırıları sonucu Arakan’dan Bangladeş’e kaçan Müslümanların sayısı her gün hızla artıyor. BM, 2 haftalık sürede Bangladeş’e sığınanların sayısının 160 bini geçtiğini duyurdu. Myanmar’dan Bangladeş’e nehir üzerinden aşırı dolu teknelerle geçmeye çalışan Arakan Müslümanları boğulma tehlikesi de yaşıyor. Önceki gün nehirde boğulmuş çoğu çocuk 17 kişinin cesedi bulundu.

    Etiketler: Arakan , Emine Erdoğan , gazetehaberleri
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