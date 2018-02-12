Apple Watch'ın diyabet testi başarısı

Apple'ın akıllı saati satış fiyatlarının yanı sıra hastalık tespitinde de oldukça başarılı. Cardiogram ve UCSF (University of California San Francisco) araştırmacılarının yaptığı araştırmalara göre, Apple Watch bir kişinin şeker hastası olup olmadığını tespit edebiliyor. Akıllı saatte bulunan kalp sensörleri ve Cardiogram uygulaması sayesinde, 14,011 kullanıcının 200 milyon kalp atış hızı ve adım sayımı ölçümlerini takip eden Apple Watch, sağlık sensörü verilerini kullanarak 462 kişinin diyabet hastası olduğunu tespit etti. Cihazın bu işlemi yüzde 85 hassasiyet ile yaptığı görüldü.

Uygulamanın kurucularından Jahnson Hsieh'ın, Framingham, Kalp Çalışması sayesinde, araştırmacılar kalp atış hızı değişkenlerini takip ederek kimlerin 12 yıllık bir dönem içerisinde diyabet hastalığına yakalanıp yakalanmayacağını belirleyebiliyor. Cardiogram, uygulaması giyilebilir cihazlarla birlikte çalışıyor. Bu uygulamanın 187.000 kullanıcısı bulunuyor. Uygulamanın araştırmacıları, Apple Watch ile uyku apnesini yüzde 90, hipertansiyonu yüzde 82, anormal kalp ritmini ise yüzde 97 oranında tespit ettiler. Diğer hastalıkların verilerinin ise yakın bir zamanda yayınlanması bekleniyor.