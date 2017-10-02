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    Apple Music 30 milyonu devirdi!

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 13:43 | Son Güncelleme:

    Apple Music, 30 milyon ücretli kullanıcı sayısına ulaştı. Geçtiğimiz şubat ayında 20, haziran ayında ise 27 milyon kullanıcı barajını geçen Apple Music, WWDC 2017 etkinliğinin ardından kısa sürede 3 milyon yeni kullanıcı kazandı.

    Apple Music yetkilisi Jimmy Lovine'in Billboard'a yaptığı açıklamada servisin 30 milyon aylık ödeme yapan aboneye ulaştığı belirtildi. Haziran ayından bu yana 3 milyon yeni abone kazanan Apple Music, 60 milyon aboneli lider Spotify'ın yarısı kadar aylık müşteriye sahip oldu. Bunun yanında Spotify'ın reklamlı ve ücretsiz versiyonunu kullanan kişi sayısı da tam 80 milyon. Burada görüldüğü üzere bir karşılaştırma yapmak pek mümkün değil.

    Apple Music, yakın zamanda Apple Watch Series 3'ün yazılımına entegre edilecek, bu sayede masaüstü ya da mobil ortamda oluşturulan çalma listeleri otomatik olarak saate aktarılacak.

    Apple, 4G LTE standartında hücresel yeteneklere sahip olması Watch Series 3'ün kullanıcılarına bileklerinden 40 milyon şarkı sağladığı anlamına geliyor.

    Apple Music’in en büyük rakibi Spotify ise hala dünyanın en popüler online müzik servisi. Spotify, geçtiğimiz Haziran ayında 140 milyon kayıtlı kullanıcı barajını aştığını açıklamıştı.

    Etiketler: apple music , 4g , internet , müzik
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