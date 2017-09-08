Apartmanın bodrum katından porsuk çıktı

Nazilli’de bir apartmanın bodrum katında porsuk olduğunu fark eden vatandaş Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Nazilli Şefliğine ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana gelen Nazilli Doğa Koruma Şefliğine bağlı Veteriner Hekim Ferkan Demirtaş ile görüşülerek hayvan yakalama ekipleri apartmana sevk edildi. Zarar verilmeden yakalanan hayvan Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine getirildi. Yakalanan Porsuk’un kontrollerinin yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğünden konu ile yapılan açıklamada;

"Nazilli ilçesinde bir apartmanın bodrum katında yakalanan porsuk Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi' adı altında yapılan çalışmalara göre porsuk 'Least Concern’ yani ‘Asgari endişe’, ‘Yaygın bulunan türler’ kategorisinde bulunmaktadır. (IUCN Red List, 2012) Türkiye’de özellikle iç bölgeler başta olmak üzere porsuk popülasyonlarının tükenmek üzere olduğunu bildirmiştir.

Buna sebep olarak da plansız yapılaşma, aşırı gübre ve ilaç kullanımı, gürültü ve ışık kirliliği, sel baskını ve trafik kazası gibi faktörleri göstermiştir. Özellikle, Akdeniz ve Ege bölgesi başta olmak üzere Trakya ve Karadeniz bölgelerinde ve tarımsal alanlar ile yapılaşmanın hızlı olduğu bölgelerde bu türün tehdit altında bulunduğunu da kaydetmiştir. Konu hakkında duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür ederiz” denildi.



