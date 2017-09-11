AÖF kayıtları başladı mı? AÖF kayıt yenileme tarihi

Anadolu Üniversitesi AÖF 2017-2018 öğretim yılı için hazırlıklar başladı. Binlerce adaya üniversite eğitimi sunan AÖF’e kayıtlar Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yeni dönemde Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerine kayıt yenileme işlemi yapacak olan öğrenciler, bu işlemlerini 26 Eylül ile 06 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirebilecek. 06 Ekim tarihi aynı zamanda mazeretli kayıt tarihi olarak kabul edilecek.

AÖF KAYIT SİLME NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Fakültesi kılavuzunda duyurulan bilgiye göre; Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler; AÖF bürosuna bizzat başvurarak, büro tarafından verilen dilekçeyi imzalayıp, öğrenci kimlik/tanıtım kartını teslim etmelidirler. Geçmiş öğretim yıllarına ait dönem öğretim gideri ve dönem öğrenim ücreti/dönem öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin kayıtlarının silinebilmesi için AÖF bürosuna başvurmadan önce bu borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir.

Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz! Kayıt silme işlemini anne, baba, kardeş ve eş gibi yakınları yaptıramazlar. Öğrenci kimlik kartını ibraz edemeyenlerin özel belgelerle kimliğini kanıtlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları silinmez. Kayıt silme işlemi, öğrenciye, ilgili askerlik şubesine, Anadolu Üniversitesi otomasyon sistemine aynı anda bildirildiği ve bu işlemin iptal edilmesi mümkün olmadığı için öğrencilerimiz kayıt silme konusunda kesin kararlarını vermeden AÖF bürolarına başvurmamalıdırlar.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bir programında hâlen kayıtlı olan öğrencinin, 2017-2018 öğretim yılında yeni bir programa kayıt yaptırabilmesi için eski kaydını sildirmesi gerekmektedir.