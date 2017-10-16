2017-2018 AÖF güz dönemi ve bahar dönemi sınav tarihleri Anadolu Üniversitesinin resmi internet sitesi üzerinden açıklığa kavuştu. Peki, AÖF güz dönemi sınavı ne zaman? İşte AÖF sınav tarihleri.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi vize sınavı 25 Kasım 2017 tarihinde başlıyor, 26 Kasım 2017 tarihinde sona eriyor.

Güz dönemi final sınavı 13 Ocak 2018 tarihinde başlıyor, 14 Ocak 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi vize sınavı 14 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi final sınavı 2 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor, 3 Temmuz 2018 tarihinde sona eriyor.

2018 üç ders sınavı 21 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

2-Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır.

Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.