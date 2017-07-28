AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı mı? Üç ders sonuç tarihi

AÖF 3 ders sınavı 22 Temmuz Cumartesi günü yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden mezun olup olamayacaklarını veya bir üst sınıfa geçip geçemeyeceklerini merak eden öğrenciler, AÖF üç ders sınav sonucunun açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Net bir tarih olmamakla birlikte sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖF resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

AÖF 3 DERS SONUÇ SORGULAMA



ÜÇ DERS SINAVI NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?



Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı, 2016-2017 Öğretim Yılında üç dersten başarısız olan ve bu derslerini verdiği takdirde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere 22 Temmuz 2017 tarihinde üç ders sınavının yapılması planlanmaktadır. Kayıtlı olduğu bölüm/programda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler Üç Ders Sınavına girebilirler.

Üç ders sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde yer alan Duyurular linkinde yayımlanacaktır. Duyurular içeriğinde belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.

YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/11/2015 tarihli ve 8/6 sayılı kararıyla kabul edilen, 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı; 22/12/2016 tarihli ve 9/5 sayılı ve 03/01/2017 tarihli ve 1/10 sayılı kararlarıyla değişiklik yapılan; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 4. maddesi; "Çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılır. Elde edilen sonuç ile bir sorunun puan değeri çarpılarak sınav notu hesaplanır. Sınav notu sıfırın altındaysa bu not sıfır olarak kabul edilir." şeklinde düzenlenmiştir.