Antalya'da orman yangını

Karaöz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Antalya-Isparta karayolundan da görülen yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, uçak ve arazözler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale ediliyor. Yangının sarp bir arazide çıktığı, arazözlerin bölgeye güçlükle ulaştığı belirtildi.

Ekiplerin, bölgedeki çalışması devam ediyor. Öte yandan, alevleri, çevredeki köylüler evlerinin çatılarına çıkarak endişeyle izliyor.



