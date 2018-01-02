Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Antalya ve Muğla'da kuvvetli yağış bekleniyor

    Antalya ve Muğla'da kuvvetli yağış bekleniyor

    AA
    02.01.2018 - 13:43 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Antalya ve Muğla çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

    Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre yarın Antalya'nın Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın 4 Ocak Perşembe günü sabah saatlerine kadar çok kuvvetli (24 saatte 51-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

    Muğla çevrelerinde yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise Muğla il merkezi ve batısında kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

    Sel, ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

    Etiketler: kuvvetli yağış , hava durumu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri