Antalya bıraktı Beyoğlu sahip çıktı

Jüri üyeleri Hülya Uçansu, Kadir İnanır, Nihal Yalçın, Sarkis, Sevin Okyay ve Tayfun Pirselimoğlu’ndan oluşan 54. Ulusal Yarışma’da Ali Kemal Çınar’ın ‘Genco’, Ayşe Toprak’ın ‘Mr. Gay Syria’, Emre Erdoğdu’nun ‘Kar’, Emre Yeksan’ın ‘Körfez’, Onur Saylak’ın ‘Daha’, Onur Ünlü’nün ‘Put Şeylere’, Sertan Ünver’in ‘Blue’, Yunus Ozan Korkut’un ‘Benim Varoş Hikâyem’ adlı filmleri yer alacak.



‘GURBET KUŞLARI’ İLE BAŞLAYACAK

54. Ulusal Yarışma, 20 Ekim cuma günü günü, 1964’te düzenlenen 1. Antalya Film Şenliği’nde ‘En İyi Film Ödülü’ne layık görülen Halit Refiğ imzalı ‘Gurbet Kuşları’ ile açılışını yapacak. Ödül töreni gecesine kadar Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek gösterimlerle yarışacak sekiz film izleyiciyle buluşacak.

26 Ekim’de gerçekleşecek ödül töreninde jürinin değerlendirdiği filmler, ‘En İyi Film’, ‘Yönetmen’, ‘Senaryo’, ‘Kadın’ ve ‘Erkek Oyuncu’ olmak üzere toplam beş kategoride ödüllendirilecek. Kazanan filmler, Türkiye’nin önde gelen sanatçılardan Sarkis, Gülsün Karamustafa, Ahmet Öğüt, Güneş Terkol ve Cevdet Erek’e ait eserlerle ödüllendirilecek.



1999’dan bu yana Antalya Film Festivali’nde Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği - ÇASOD tarafından verilen ‘Yıldırım Önal Anı Ödülü’, festivalin ulusal yarışma bölümü Antalya’ya dönene kadar, ‘Ulusal Yarışma’ kapsamında İstanbul’da varlığını sürdürecek. Bu sene Yıldırım Önal Anı Ödülü, sinema ve tiyatroda yarattığı karakterlerle Türkiye seyircisinin gönlüne taht kuran, samimiyeti, sevecenliği ve içtenliği ile kalpleri ısıtan değerli Ayşen Guruda’ya verilecek.