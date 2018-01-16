Anneanne ve torununun ölümüne 6 yıl 8 ay hapis

Kadıköy Bostancı Sahil Yolu’nda 1 Haziran 2017 tarihinde saat 23.15 sıralarında meydana gelen kazada, kucağında uyuyan 3,5 yaşındaki torunu Ezgi Öztürk ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hayriye Göçmen’e (52) babasına ait oto tamir servisinde çalışan Hüseyin Özdemir’in kullandığı 34 LM 6759 plakalı otomobil hızla çarptı. Tamir için bir doktor tarafından bırakılan ve Özdemir’in gezmek için habersiz olarak aldığı otomobilin çarpması sonucu yola savrulan ve ağır yaralanan anneanne ile torunu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan ve kısa süre sonra otomobilde bulunan bir arkadaşının ihbarı üzerine gözaltına alınan Hüseyin Özdemir, çıkartıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, kaza anında 70 promil alkollü olduğu tespit edilen ve bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunduğu belirtilen Hüseyin Özdemir’in, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.



KARAR: 6 YIL 8 AY

Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Özdemir, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanığın yerleşim içi mahalde hız limitlerinin üstünde bir hızla araç kullandığı, kaza sırasında yasal sınırların üstünde alkollü olduğu, ayrıca olay yerinde çarpma öncesi fren izi bulunmadığı ve bu şekilde kazanın meydana gelmesini önleyici herhangi bir çaba göstermediği ve bu nedenle bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.



Duruşmada son sözü sorulan sanık Hüseyin Özdemir, “Kaza olmaması için elimden geleni yaptım. Kendi araçlarının önünden birden yola çıktılar. Yol boş olsa da bir şey fark etmeyecekti. Görür görmez direksiyonu sola kırdım, ancak kurtaramadım. Olay öncesinde bir bira içmiştim. Aşırı alkollü değildim. Biranın ardından çok sayıda sigara içmiştim” dedi. Sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyen müştekiler ise cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Heyeti, sanık Hüseyin Özdemir’i, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.