Anne sütünün mucizeleri

Tamamen bebeğe özel bir süttür

Anne sütün diğer hiç bir canlının sütünde bulunmayan ve yapay olarak üretilemeyecek 100’den fazla bileşen bulunur. Emzirme süreci boyunca bu süt bebeğin ihtiyaçlarına göre şekil değiştirir ve tamamen bebeği en iyi şekilde beslemek üzerine yeniden yapılanır. Yani birinci aydaki ve yedinci aydaki anne sütü birbirinden farklıdır.

İç organları yormaz

Anne sütünde inek sütüne göre daha az tuz ve protein bulunur. Bu sayede yeni doğmuş bebeğin böbreklerinin süzme kapasitesine uygun bir beslenme süreci gerçekleşir. Anne sütü bebeğin böbreklerini yormaz.

Sindirimi kolaydır

Bebekler doğduklarında bağırsak floraları henüz gelişimini tamamlamamıştır. Bu nedenle bebeklerde gaz ve dışkılama problemleri sık görülür. Ancak anne sütüyle beslenen bebeklerde bu gibi şikâyetler daha az görülür.

Kansızlığı önler

Anne sütündeki kalsiyum ve demir inek sütü ve mamalara göre çok daha iyi emilir. Bu nedenle anne sütüyle beslenen bebeklerde demir eksikliği ve kansızlık çok daha az görülmektedir.

Alerjiden korur

İlk 6 aylık dönemde anne sütüyle beslenen bebeklerin, beslenmeyenlere oranla gıda alerjisine yakalanma riski çok daha düşüktür. Anne sütüyle beslenen bebekler alerjenlere karşı dirençlidir.

Anneyle bebeği birbirine bağlar

Anne, sütü verirken bebeğiyle arasında özel bir bağ kurulur. Annenin kimyası değişir ve bebeğiyle arasındaki bağı kuvvetlendiren bazı hormonları salgılar. Aynı şekilde bu bebeğin kendini güvende hissetmesi ve ileride güçlü bir psikolojiye sahip olması için önemlidir.

Bağışıklığı güçlendirir

Tabii anne sütünün en önemli etkilerinden biri de bağışıklığı güçlendirmesidir. Anne sütü koruyucu antikorları bebeğe taşır ve kulak iltihabı, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bebekleri korur.