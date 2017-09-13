Ankara'da cinayet! Katil zanlıları böyle yakalandı...

Olay, gece yarısı Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi’nde meydana geldi. 2875’inci Sokak üzerinde yol ortasında park edilen 06 DCT 71 plakalı otomobil çevreden geçenlerin dikkatini çekti. Aracıyla yoldan geçen Melis T., farları açık otomobile eliyle işaret ederek yoldan çekilmesini istedi ancak araç hareket etmedi. Bunun üzerine araçtan inen Melis T., hareketsiz halde otomobilde bulunan kişinin bayıldığını düşünerek durumu polise haber verdi. Polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Aydın Sümer’in tabancayla sırtından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak olay yerinde inceleme yaptı.Olay yeri inceleme ekipleri, Sümer’in aracı ile birlikte çevrede park halinde bulunan bazı araçlardan da parmak izi aldı. Sümer’in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİNİN YAKALANDIĞI AN...

Aydın Sümer’in katil zanlısı 21 yaşındaki Uğur Can Yasan ve babası 58 yaşındaki Ferat Yasan Konya'da yolda yakalandı.

Cinayet sonrası çalışma başlatan polis, şüphelilerin olay yerinden 06 FV 1366 plakalı otomobil ile Konya yönüne kaçtığını tespit etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Konya’daki ekiplerle bağlantı kurarak şüphelilerin bu kentin il sınırlarına giriş yaptıkları bilgisi verdi. Bunun üzerine ekipler operasyon için harekete geçti.

KAMYONLARLA YOL KAPATILDI

Konya Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler kent merkezi girişindeki Birlik Parkı önünde kamyonlarla yolu kapatarak önlem aldı. Bir ekip de aracı arkadan takibe aldı. Şüpheliler kent merkezine girdiği sırada çok sayıda polis silahlarını çekerek aracı durdurdu.

Baba-oğulun yakalandığı an...

Şüpheli Uğur Can Yasan ve babası Ferat Yasan araçtan indirilerek yere yatırıldı. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra ekip otosuna bindirilerek emniyete götürüldü. Uğur Can Yasan verdiği ilk ifadesinde, olaydan önce babası ile birlikte aracın arka tarafında alkol aldıklarını anlatırken, şöyle dedi:

'BAYANLARA LAF ATTI' SAVUNMASI...

"Bu sırada içinde 3 kişi bulunan bir otomobil gelerek orada duran bayanlara laf attı. Biz de onları uyardık ve tartışma çıktı. Daha sonra şahıslar ordan uzaklaştı ve yarım saat sonra 15-20 araçla geri geldiler. Ben de bagajda bulunan silahımı alarak ateş ettim. Kimi vurduğumu bilmiyorum.

'ANTALYA'YA GİDECEKTİK'

Konya üzerinden Antalya’ya gidecektik. Suç aleti silahı Altınekin İlçesi civarlarında attım."

Şüpheliler işlemlerinin ardından Ankara’ya götürülecek.





Şüpheli Uğur Can Yasan ve babası Ferat Yasan araçtan indirilip yere yatırıldı, ardından gözaltına alındılar.

21 yaşındaki Uğur Can Yasan, Konya üzerinden Antalya'ya gitmeyi planladıklarını söyledi.





Gözaltına alınan Ferat Yasan



Öldürülen Aydın Sümer