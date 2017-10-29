Ankara'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Sünlü Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen Sazai Ö. (52) ile H.İ.Ç. (61), cami çıkışında "tavukların tarladaki ekinlere zarar verdiği" gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Sezai Ö, oğlu Uğur Ö. (27) ve Cemalettin I. (54) ile birlikte traktörle H.İ.Ç'nin evine gitti. Söz konusu kişiler arasında yeniden başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.İ.Ç, evdeki pompalı tüfeğiyle rastgele ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Sezai Ö, oğlu Uğur Ö. ve Cemalettin I, 112 acil servis ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Sezai Ö'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

H.İ.Ç. ise Çubuk Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.