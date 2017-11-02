Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ankara uçağında gergin anlar.. Yolcular yumruk yumruğa kavga etti

    Ankara uçağında gergin anlar.. Yolcular yumruk yumruğa kavga etti

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 14:29 | Son Güncelleme:

    Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen'e havalanan THY uçağının kalkışı esnasında iki erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Kapıları kapatılan uçağa polis ekipleri geldi ve yumruk yumruğa kavga eden yolcular bagajlarıyla birlikte indirildi.

    Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etmek için hazırlanan uçakta hareketli dakikalar yaşandı. TK 2969 sayılı Ankara'dan İstanbul'a doğru havalanan THY uçağının kalkışı esnasında birbirlerine yakın oturan iki erkek yolcu tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetini artırmasıyla birlikte iki yolcu yumruk yumruğa kavga etti. Olayın hemen ardından kapıları kapatılan uçağın kalkışı durduruldu ve kabine polis ekipleri geldi. Kavga eden yolcular ve bagajları indirildi. İstanbul uçağı yapılan güvenlik aramasının ardından havalanarak 13.00'te Sabiha Gökçen'e iniş yaptı.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri