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    Andre Eminger için tutuklama kararı

    BERLİN
    13.09.2017 - 19:29 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 19:29

    Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi, ırkçı terör örgütü NSU’ya yardım ve yataklık suçlamasıyla dört yıldır tutuksuz yargılanan Andre Eminger için tutuklama kararı verdi.

    TERÖR örgütü NSU’ya yardım ve yataklıktan yargılanan Andre Eminger (37) için savcı 12 yıl hapis cezası istiyordu. Eminger, dört yılı aşkın süredir devam eden NSU davasında tutuksuz yargılanıyor. Eminger, NSU üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhard’ın düzenlediği bombalı eyleme ve banka soygunlarına yardım etmekle suçlanıyordu. Savcı, Eminger’i örgütün ‘en sadık yardım edeni’ olarak tanımlamıştı.

    AVUKATLARINDAN REDDİ HAKİM
    Eminger’in avukatları hakimin tutuklama kararı vermesi üzerine mahkeme heyetine reddi hakim için dilekçe sundu. Bunun üzerine bugün yapılması gereken duruşma ertelendi. Mahkeme heyeti avukatların verdiği dilekçeyi karara bağladıktan sonra duruşmalara devam edecek.

    Etiketler: NSU , Andre Eminger , tutuklama
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