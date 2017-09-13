Andre Eminger için tutuklama kararı

TERÖR örgütü NSU’ya yardım ve yataklıktan yargılanan Andre Eminger (37) için savcı 12 yıl hapis cezası istiyordu. Eminger, dört yılı aşkın süredir devam eden NSU davasında tutuksuz yargılanıyor. Eminger, NSU üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhard’ın düzenlediği bombalı eyleme ve banka soygunlarına yardım etmekle suçlanıyordu. Savcı, Eminger’i örgütün ‘en sadık yardım edeni’ olarak tanımlamıştı.

AVUKATLARINDAN REDDİ HAKİM

Eminger’in avukatları hakimin tutuklama kararı vermesi üzerine mahkeme heyetine reddi hakim için dilekçe sundu. Bunun üzerine bugün yapılması gereken duruşma ertelendi. Mahkeme heyeti avukatların verdiği dilekçeyi karara bağladıktan sonra duruşmalara devam edecek.