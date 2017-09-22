Ana dile kira isteyen anlaşmayı bilmiyor

ALMANYA’nın başkenti Berlin’in Mitte İlçesi Belediyesi, Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri’nin yapıldığı 17 sınıf için, geçen ay Türkiye’nin Berlin Başkonsolosluğu’na yazı gönderip, 27 bin 400 euro istedi. Berlin Friedrichshain-Kreuzberg İlçe Belediyesi de başkonsolosluktan derslerin yapılacağı 11 sınıf için kira talep etti. Başkonsolosluk ve eğitim müşavirliği yetkilileri yaptıkları görüşmeler sonrasında Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi şimdilik geri adım attı. 28 Ocak 2018’e kadar sınıfların bedelsiz olarak kullanılmasına izin verdi. Ancak Mitte Belediyesi kira talebinde ısrar ediyor.

Berlin Başkonsolos Yardımcısı Erdinç Evigen ile Berlin Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız, dün düzenledikleri basın toplantısında belediyenin tutumunu iki ülke arasında yapılan anlaşmalara aykırı olduğunu savunurken, bu tutum pedagojik olarak da doğru olmadığını söylediler.





ALMANYA’NIN GÖREVİ

Türkiye ile Almanya arasında 1957 yılında imzalanan anlaşmaya dayanarak iki ülkenin ortaklaşa olarak 40 yıldan beri dokuz eyalette Türkçe ve Türk Kültürü derslerini verdiğini hatırlattı ve şöyle dedi:

“Bu derslerin yapılmasında Türkiye’nin sorumluluğu öğretmen görevlendirmek ve müfredat hazırlamak. Almanya’nın sorumluluğu ise sınıf tahsis etmek. Mitte Belediyesi’nin eğitimin başlamasına kısa bir süre kala bizden kira bedeli istemesini anlamaktan zorluk çekiyoruz. Bu durum hem iki ülkenin imzaladığı anlaşmaya aykırı, hem de öğrencilerin ders yapma hakkını engellemedir. Biz onlarla Nisan ayında bu eğitim ve öğretim yılı konusunda görüşmüş anlaşmıştık. Zaten 40 yıldır da bu belediye kira bedeli istemedi. Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi okulların açılmasına kısa süre kaldığı ve öğrencilerin mağdur olmaması adına kira bedeli almayı 28 Ocak 2018’e kadar erteledi. Ancak Mitte Belediyesi ısrarlı. Bu ısrar nedeniyle 571 öğrenci ders göremiyor. Bu dersleri öğrenciler ve veliler istediği için biz veriyoruz. Veliler çocuklarının Türkçe derslerinin aksamasından dolayı endişeli. Onlar hukuk çerçevesinde haklarını arayacaklardır.”

‘İYİ NİYETLİ DEĞİL’

“Berlin’de 55 olmak üzere Almanya genelinde 505 öğretmenle geçen yıl bin 500 okulda dersleri verdik. 37 bin öğrenci bu derslere girdi. Derslerin içeriğini iki ülkenin ilgili yetkilileri iki yılda bir toplanıp kararlaştırıyor. Müfredat 2009 yılından beri aynı. En son toplantı 2014 yılında yapıldı. Tutumun müfredattan kaynaklandığını sanmıyorum. Ama şunu da gözlemliyoruz. Son dönemlerde bazı okul idarecilerinin bizim öğretmenlere karşı olumsuz tutumları gelişti. İki yıl öncesi atmosferde maalesef yok. Bu kararda elbette iyi niyet yok. Çünkü 40 yıldır istenilmeyen kira şimdi gündeme geldi. Aynı uygulamanın Almanya geneline yayılması gündeme gelebilir. Türkçe derslerinin yapılması böylece engellenebilir.”

BU AKŞAM TOPLANTI VAR

Başkonsolos Yardımcısı Erdinç Evigen ise belediye yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde kendilerine kira bedelini neden istediklerini sorduklarını belirterek, “Bize ‘Maliyetlerimiz arttı. Kaynak sıkıntımız var. Böylece kendimize kaynak yaratıyoruz. Yönetmelikte bu hakkımız var’ cevabını veriyorlar” dedi. Evigen, çocuklarına Türkçe derslerine göndermek isteyen velilerin taleplerini mutlaka karşılayacaklarını söyledi. Evigen, derslerin neden verilmediğini merak eden velilerle bu akşam toplantı yapıp kendilerini bilgilendireceklerini de kaydetti.

BELEDİYE: HERKESTEN ALIYORUZ

Mitte Belediyesi’nin yetkilileri, sadece Türk Başkonsolosluğu’ndan değil, başka ders veren ülkelerin temsilciliklerinden de kira bedeli aldıklarını açıkladı. Yetkililer ayrıca kamu yararına çalışan dernek ve parti toplantıları dışında okullarda düzenlenen tüm etkinlik ve toplantılar için yer tahsis bedeli olarak kira aldıklarını açıkladı.

Belediye yönetmenliklerine göre okullarda yer tahsis edildiği taktirde metrekare için 50 Cent kira istenebilir.