Amerikalıların Marslı istilası kaçışının eğlenceli hikayesi

CBS Radyosu’nda ilginç bir haber

1938 yılında Amerikalılar Ekim ayında CBS Radyosu'nu dinlerken ilginç bir haberle karşılaştılar. İlginçten ziyade dehşet verici desek daha doğru olur. Haberde Mars'tan bir takım garip yaratıkların geldiği ve bu yaratıkların dünyaya saldırdıkları söyleniyordu. Habere göre istila New Jersey’de başlamış ve gitgide büyümüştü.

Haber detaylandırılıyor

Hatta haberi sunan spiker olay ile ilgili daha fazla detay vermeye devam ediyor; yaralanmaların olduğunu, hükümetten açıklamalar geldiğini söylüyordu. Her gelen haberde Amerikalılar daha da paniğe kapılıyordu.

Ortalık iyice karışıyordu

Üst üste gelen haberler halkta şok etkisi yaratmaya başlıyor birçok kişi otobüslerle kaçmaya çalışıyor, kiliselere sığınıyordu. Hatta intihara kalkışanlar bile oluyordu. Fakat olay sanılan aksi yönündeydi. Peki olay neydi?

Sadece bir radyo tiyatrosuydu

O dönemlerde radyo tiyatrosu oldukça ünlüydü. Bu haber aslında bir Marslı istilası değildi. Mercury Tiyatrosu'ndan Paul Stewart, John Houseman ve Orson Welles dinleyiciler için bir radyo tiyatrosu hazırlamışlardı.

Uzun süren hazırlıklar

Bu radyo tiyatrosu için uzun süreler hazırlanmışlardı. Bu radyo tiyatrosunda çığlıklar, silah sesleri, insan sesleri ve dahası vardı. Bu durum, radyo tiyatrosunu dinleyenlerin aşırı derecede paniğe kapılmalarına neden olmuştu.

İyi ama neden paniğe kapılmışlardı?

Programın başında defalarca kez "Dünyalar Savaşı" adlı bir tiyatronun sunulacağı defalarca kez belirtildi. Fakat radyo yayının başını kaçıranlar yani daha sonradan açanlar bir Marslı istilası olduğunu zannetmişlerdi. Bu süreç içerisinde ilginç bir şekilde yaratık gördüğünü iddia edenler bile olmuştu. Tiyatronun aralarında hava durumu gibi ayrıntılara da yer vermeleri olayın gerçekliğini daha da arttırmıştı.

Bir yanlışlık sonucu gelen ün

Olayı anlamak için iki adet polis radyo programına gönderildi fakat polisler radyo programına kendilerini kaptırırlar. Polislerden haber alınamayınca olay daha da büyüdü. Fakat bu olayın bir kurgu olduğunun anlaşılması Orson Welles'i Amerika'da hatrı sayılır bir üne kavuşmasına neden olur. Tabii ki her güzel şeyin kötü bir yanı da vardı. Orson Welles’a sayısız tazminat davası açıldı; çünkü halkı galeyana getirdiği düşünüldü.