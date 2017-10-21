Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Altınköprü çatışması... Peşmerge Kerkük-Erbil yolunda direniş gösterdi

    Altınköprü çatışması... Peşmerge Kerkük-Erbil yolunda direniş gösterdi

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 00:09 | Son Güncelleme:

    Kerkük’teki peşmergeyi Irak ordusuna direnmeden çeken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak ordusunun başkent Erbil’e 50 km uzaklıktaki Altınköprü’ye yönelmesi üzerine alarma geçti. Irak ordusunun Erbil’e ilerleyebileceği iddiaları ortaya atılırken IKBY’nin Kerkük vilayetinde tuttuğu son toprak parçası olan Altınköprü’de iki taraf arasında büyük çatışma çıktı.

    HAFTA başı Kerkük’ü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) elinden büyük bir çatışma olmadan kolay bir şekilde alan Irak ordusu, Kerkük’te IKBY denetimindeki son ilçe olan Altınköprü’ye yöneldi. Bu hamle, daha önce Kerkük’ten sessiz bir şekilde çekilen IKBY peşmergelerini harekete geçirdi. IKBY’nin başkenti Erbil’e sadece 50 km uzaklıkta olan Altınköprü’de peşmerge güçleri bu kez direniş gösterdi. Şii milis grubu Haşdi Şabi’nin destek verdiği Irak güçleri, ilçenin denetimini sağladıklarını açıkladı. Peşmerge ise Irak ordusunu yenerek geri püskürttüklerini iddia etti. Çatışmalarda Haşdi Şabi, peşmergelere havan topuyla saldırırken peşmerge güçleri de Katyuşa füzeleriyle karşılık verdi.

    Altınköprü çatışması... Peşmerge Kerkük-Erbil yolunda direniş gösterdi

    KÖPRÜYÜ UÇURDULAR
    Peşmergeler, Irak ordusunun Erbil’e ilerlemesini engellemek amacıyla Altınköprü’yü kuzeye bağlayan Zap nehri üzerindeki köprüyü de havaya uçurdu. Haşdi Şabi komutanlarından Ercüment Türkmen, AP haber ajansına telefonla yaptığı açıklamada kendilerine keskin nişancı ateşi açıldığını söyledi. Türkmen, IKBY’nin denetimindeki bölgelere girme yönünde bir emir almadıklarını da ekledi. AA’nın haberine göre; çatışmalarda en az 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Çatışmalar sırasında Doğan Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Felat Bozarslan ve bazı gazeteciler de ateş altında kaldı.

    ‘SINIRI GEÇMEYECEĞİZ’
    Haşdi Şabi yetkilisi Kerim Nuri ise Altınköprü’yü ele geçirmelerinin ardından daha ileriye gitmeyeceklerini açıkladı. Nuri, “Saldırıyla hedef, Kerkük il sınırlarını almaktı. Kesinlikle Kerkük il sınırları geçilmeyecek” dedi.

    Altınköprü çatışması... Peşmerge Kerkük-Erbil yolunda direniş gösterdi

    Öte yandan Irak Savunma Bakanlığı tartışmalı bölgeler arasında yer alan Musul’un 35 km kuzeybatısındaki Zumar kasabasında kontrolün sağlandığını açıkladı. Irak güçleri Batme ve Ayn Zale petrol sahalarını da aldı.

    BİLGİ NOTU
    IKBY, Bağdat’ın itirazlarına rağmen 25 Eylül’de bağımsızlık referandumuna gitmiş, tartışmalı Kerkük’ü de halkoylamasına dahil etmişti. Irak ordusu ve Haşdi Şabi’nin Kerkük’e yönelmesi üzerine IKBY, Kerkük’ü terk edip 2014 yılında DEAŞ öncesi sınırlarına geri dönmüştü. Dünkü gelişmeler ‘Irak ordusu Erbil’e mi ilerleyecek’ iddialarını gündeme getirdi.

    Altınköprü çatışması... Peşmerge Kerkük-Erbil yolunda direniş gösterdi

    AMERİKAN TANK VE ZIRHLILARI İMHA OLDU’
    KürtçePırde’ denilen Altınköprü’deki çatışmalarla ilgili olarak IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter’dan açıklamalar yaptı. Hawrami, “Peşmerge güçleri, Haşdi Şabi’nin kullandığı bir Amerikan tankları ve humweeleri imha etti. Bu bizim için Kürdistan’ın varoluşu için son kişi kalana kadar bir savaş” diye tweet attı. Hawrami, peşmerge komutanlığına dayanarak Haşdi Şabi’nin kullandığı 10 Humwee’nin ve bir Abrams tankının yok edildiğini ifade etti. Barzani’nin danışmanı, Şii milislerin Amerikan zırhlılarını kullandığını özellikle vurguladı. Irak Savunma Bakanlığı da peşmergenin Almanya tarafından DEAŞ’la mücadele için IKBY’ye verilen füzeleri merkezi hükümet güçlerine karşı kullandığını söyledi.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri