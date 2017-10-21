Altınköprü çatışması... Peşmerge Kerkük-Erbil yolunda direniş gösterdi

HAFTA başı Kerkük’ü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) elinden büyük bir çatışma olmadan kolay bir şekilde alan Irak ordusu, Kerkük’te IKBY denetimindeki son ilçe olan Altınköprü’ye yöneldi. Bu hamle, daha önce Kerkük’ten sessiz bir şekilde çekilen IKBY peşmergelerini harekete geçirdi. IKBY’nin başkenti Erbil’e sadece 50 km uzaklıkta olan Altınköprü’de peşmerge güçleri bu kez direniş gösterdi. Şii milis grubu Haşdi Şabi’nin destek verdiği Irak güçleri, ilçenin denetimini sağladıklarını açıkladı. Peşmerge ise Irak ordusunu yenerek geri püskürttüklerini iddia etti. Çatışmalarda Haşdi Şabi, peşmergelere havan topuyla saldırırken peşmerge güçleri de Katyuşa füzeleriyle karşılık verdi.

KÖPRÜYÜ UÇURDULAR

Peşmergeler, Irak ordusunun Erbil’e ilerlemesini engellemek amacıyla Altınköprü’yü kuzeye bağlayan Zap nehri üzerindeki köprüyü de havaya uçurdu. Haşdi Şabi komutanlarından Ercüment Türkmen, AP haber ajansına telefonla yaptığı açıklamada kendilerine keskin nişancı ateşi açıldığını söyledi. Türkmen, IKBY’nin denetimindeki bölgelere girme yönünde bir emir almadıklarını da ekledi. AA’nın haberine göre; çatışmalarda en az 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Çatışmalar sırasında Doğan Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Felat Bozarslan ve bazı gazeteciler de ateş altında kaldı.

‘SINIRI GEÇMEYECEĞİZ’

Haşdi Şabi yetkilisi Kerim Nuri ise Altınköprü’yü ele geçirmelerinin ardından daha ileriye gitmeyeceklerini açıkladı. Nuri, “Saldırıyla hedef, Kerkük il sınırlarını almaktı. Kesinlikle Kerkük il sınırları geçilmeyecek” dedi.

Öte yandan Irak Savunma Bakanlığı tartışmalı bölgeler arasında yer alan Musul’un 35 km kuzeybatısındaki Zumar kasabasında kontrolün sağlandığını açıkladı. Irak güçleri Batme ve Ayn Zale petrol sahalarını da aldı.

BİLGİ NOTU

IKBY, Bağdat’ın itirazlarına rağmen 25 Eylül’de bağımsızlık referandumuna gitmiş, tartışmalı Kerkük’ü de halkoylamasına dahil etmişti. Irak ordusu ve Haşdi Şabi’nin Kerkük’e yönelmesi üzerine IKBY, Kerkük’ü terk edip 2014 yılında DEAŞ öncesi sınırlarına geri dönmüştü. Dünkü gelişmeler ‘Irak ordusu Erbil’e mi ilerleyecek’ iddialarını gündeme getirdi.

‘AMERİKAN TANK VE ZIRHLILARI İMHA OLDU’

Kürtçe ‘Pırde’ denilen Altınköprü’deki çatışmalarla ilgili olarak IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter’dan açıklamalar yaptı. Hawrami, “Peşmerge güçleri, Haşdi Şabi’nin kullandığı bir Amerikan tankları ve humweeleri imha etti. Bu bizim için Kürdistan’ın varoluşu için son kişi kalana kadar bir savaş” diye tweet attı. Hawrami, peşmerge komutanlığına dayanarak Haşdi Şabi’nin kullandığı 10 Humwee’nin ve bir Abrams tankının yok edildiğini ifade etti. Barzani’nin danışmanı, Şii milislerin Amerikan zırhlılarını kullandığını özellikle vurguladı. Irak Savunma Bakanlığı da peşmergenin Almanya tarafından DEAŞ’la mücadele için IKBY’ye verilen füzeleri merkezi hükümet güçlerine karşı kullandığını söyledi.