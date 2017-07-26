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    'Altın elbiseli adam' Barkın Bayoğlu'na veda! Yüzlerce motosikletçi katıldı

    DHA
    26 Temmuz 2017 - 14:26Son Güncelleme : 26 Temmuz 2017 - 19:11

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trajik kazada yaşamını yitiren Barkın Bayoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Bayoğlu'nun cenazesi binlerce motosikletlinin eşliğinde Çengelköy Kerem Aydınlar Camii'ne getirildi.

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    Motosikletli Yunus polislerinin eşlik ettiği cenaze Rasathane yönünden, Başbakanlık Ofisi olarak kullanılan Vahdettin Köşkü'nün hemen yanındaki camiye getirildi. Arkadan cenaze aracına eşlik eden motosikletlilerin caminin bulunduğu sokağa girmesine izin verilmedi.

    Motosikletler, yakındaki bir otoparka yönlendirildi. Çengelköy yönünden gelen motosikletlilerse sokağa girdi. Kısa süreli bir trafik yoğunluğu yaşandı. Onlar da aynı otoparka yönlendirildi. Motorcular yaya olarak camiye geldi. Kasklarıyla birlikte cenazeye katılan motor tutkunlarının çoğunlukla siyah giydiği görüldü.

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    ACILI BABASI KONUŞTU: BAŞARMIŞ DEMEK Kİ

    Barkın Bayoğlu'nun acılı babası Remzi Bayoğlu oğlunun tabutunun başında gözyaşı dökerken, "Arkamızdan gelen motorları görseydi, çok mutlu olurdu. Başarmış demek ki" dedi.

    Altın elbiseli adam Barkın Bayoğluna veda Yüzlerce motosikletçi katıldı

    Barkın Bayoğlu'nun yakınları ve motosiklet tutkunları cenazenin başında gözyaşı döktü. Bayoğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Altın elbiseli adam Barkın Bayoğluna veda Yüzlerce motosikletçi katıldı

    Barkın Bayoğlu'nun motosikleti kazadan sonra olay yerinden kaldırılıp inceleme için bir otoparka çekildi. 250 CC'lik spor motosiklet, kazanın izlerini taşıyor.  

     

     

    Etiketler: altın elbiseli adam , Cenaze , barkın bayoğlu , KAZA
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