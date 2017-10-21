Almanya’dan yılın en başarılı belediye başkanı ödülü

Almanya’nın Essen kentinde 19-23 Ekim tarihleri arasında Türk-Alman Kültür ve Turizm Derneği ve Makaimaj Medya işbirliğinde gerçekleştirilen İTTMesse Uluslararası Turizm ve Ticaret Fuarı’nda Bilecik anlatıldı. Avrupa’nın en önemli ödüllerinden biri olan ve birçok ülke ve şehrin çalışma ve eserleri ile değerlendirildiği Avrupa Başarı ödülleri programında Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya ‘Yılın En Başarılı Belediye Başkanı’ ödülü verildi.

ŞEYH EDEBALİ'NİN ÖĞÜDÜ

Alman-Türk ilişkilerinin güçlenmesinde ve buna ilişkin katkının verilmesine büyük imkanlar sunan Avrupa Başarı Ödüllerini Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı adına Kültür Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan aldı.

Ekonomi, sanat, siyaset, moda, sağlık ve iş dünyasından birçok seçkin konuğun ödüle layık görüldüğü gala gecesinde Almanya’daki Türk girişimciler bir araya gelerek birbirleri ile tanışma imkanı buldu.

Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’ten “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” düşüncelerinin taşındığı fuara Şeyh Edebali’nin öğüt ve sözleri damga vurdu.