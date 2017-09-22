Almanya'da peçelilere direksiyon yasağı

Almanya'da Eyalet Temsilciler Meclisi Berlin'deki oturumunda, trafikte sürücülerin yüzlerini tanınmayacak şekilde örtmesini yasaklayan yönetmelik değişiklik teklifini görüşerek kabul etti. Buna göre Almanya'da trafikte sürücüler tanınmalarını engelleyecek, yüzün tamamını ya da göz, burun ya da ağız gibi büyük bölümünü kapatan maske takamayacak, burka ya da nikap (peçeli çarşaf) giyemeyecek. Bu yasağa uymayanlara 60 euro para cezası verilmesi öngörülüyor.

Kask takma zorunluluğu bulunan motorsiklet sürücüleri ise yasak kapsamına girmiyor. Başörtüsü, yüzün boyanması, dövme ya da piercing de yönetmeliğe göre yasak değil. Yönetmelikteki değişiklik teklifini Ulaştırma Bakanlığı hazırladı. Bakanlık bu sayede trafikte sürücülerin özellikle radar gibi kontrollerde daha iyi gözetlenebileceğini vurguluyor.

MÜSLÜMANLAR KONSEYİ'NDEN TEPKİ

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, kararı Almanya'da "sağa kayışın" bir sonucu olarak değerlendirerek eleştirdi. Konsey Başkanvekili Nurhan Soykan Müslümanların giderek artan bir şekilde tehlike olarak görüldüklerini ve bu sağ eğilimin yasamayı baskı altına aldığını belirterek, seçim dönemlerinde bu eğilimin daha da belirgin haline geldiğini söyledi. Trafikte bu tür bir düzenlemeye ihtiyaç bulunmadığını savunan Soykan, şimdiye kadar burka ya da nikaplı bir kadının kıyafeti nedeniyle kazaya sebebiyet verdiğine dair bir vakaya rastlanmadığını belirterek, bu yönetmelikle trafikte güvenlikten ziyade sembol politikasının söz konusu olduğunu kaydetti.

Almanya'da tüm kamu alanlarını kapsayan genel bir burka yasağı bulunmuyor. Ancak kamusal alanların bir kısmını kapsayan kısmi bir yasak mevcut. Buna göre kamu çalışanlarının görevlerini icra sırasında yüzlerini tamamen ya da kısmen örten kıyafetler giymeleri yasak. Kanun, Nisan ayında Sol Parti ve Yeşillerin muhalefetine rağmen Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin oyları ile kabul edilmişti.