Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Alman çift Türk usulü nikâh tazeledi

    Alman çift Türk usulü nikâh tazeledi

    Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA, (DHA)
    09.09.2017 - 14:26 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 14:26

    Türk misafirperverliğinden, örf ve adetlerinden etkilenen Alman çift, evliliklerinin 25’inci yılında Yalova’da ‘Türk usulü’ nikâh tazeledi.

    TÜRKİYEYE’ye ilk kez 2014’te giden ve hayran kalan 49 yaşındaki Elke ve 46 yaşındaki Jürgen Steininger çifti, zaman zaman tatillerini Yalova’da geçirdi. Türk ailelerle dostluklar kuran çift, evliliklerinin 25’nci yılında Yalova’da, Türk usulü düğün ile nikah tazeledi. Kız isteme, kına gecesi ve düğün yapan çiftin temsili nikâhını ise Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kıydı.
    Elke Steininger, kendisini istemeye gelen eşine tuzlu kahve ikram etti. Yalovada bir kır düğünü yapılan geceye, çiftin çocukları Patrik Steininger de katıldı. Çiftin nikâhını kıyan Başkan Salman, evlilik cüzdanını geline verirken, Elke Steininger damadın ayağına bastı.

    Alman çift Türk usulü nikâh tazeledi

    ÇİFTETELLİ OYNADILAR
    Nikâh töreninde konuşan Salman, “Bu nikâh çok anlamlı bir nikâh. Türkiye-Almanya ilişkilerinin negatif olduğu, çok gergin olduğu bir ortamda Elke ve Jürgen gerçek Türk dostu. Türkiye ve Yalova sevdalısı. 25 yıl sonra o aşklarının hâlâ taze kalması bütün insanlara örnek” dedi. Başkan Salman, nikâhın ardından gelin ve damada İngilizce baskılı Atatürk ve Yalovayı anlatan ‘My City Yalova’ adlı kitabı hediye etti.
    Jürgen Steininger ise gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’ye ve Türk geleneklerine âşık olduklarını söyledi. Gelin Elke Steininger de Türkiye’de çok güzel anlar yaşadıklarını söyleyerek, “Ben kendimi bu ülkenin bir parçası gibi hissettim” dedi. Çift ardından düğündeki davetlilerle birlikte çiftetelli oynadı.

    Alman çift Türk usulü nikâh tazeledi

    Alman çift Türk usulü nikâh tazeledi

    Alman çift Türk usulü nikâh tazelediAlman çift Türk usulü nikâh tazelediAlman çift Türk usulü nikâh tazelediAlman çift Türk usulü nikâh tazeledi



    Etiketler: Alman çift , TÜRK DÜĞÜNÜ , Yalova
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri