Alman çift Türk usulü nikâh tazeledi

TÜRKİYEYE’ye ilk kez 2014’te giden ve hayran kalan 49 yaşındaki Elke ve 46 yaşındaki Jürgen Steininger çifti, zaman zaman tatillerini Yalova’da geçirdi. Türk ailelerle dostluklar kuran çift, evliliklerinin 25’nci yılında Yalova’da, Türk usulü düğün ile nikah tazeledi. Kız isteme, kına gecesi ve düğün yapan çiftin temsili nikâhını ise Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kıydı.

Elke Steininger, kendisini istemeye gelen eşine tuzlu kahve ikram etti. Yalovada bir kır düğünü yapılan geceye, çiftin çocukları Patrik Steininger de katıldı. Çiftin nikâhını kıyan Başkan Salman, evlilik cüzdanını geline verirken, Elke Steininger damadın ayağına bastı.





ÇİFTETELLİ OYNADILAR

Nikâh töreninde konuşan Salman, “Bu nikâh çok anlamlı bir nikâh. Türkiye-Almanya ilişkilerinin negatif olduğu, çok gergin olduğu bir ortamda Elke ve Jürgen gerçek Türk dostu. Türkiye ve Yalova sevdalısı. 25 yıl sonra o aşklarının hâlâ taze kalması bütün insanlara örnek” dedi. Başkan Salman, nikâhın ardından gelin ve damada İngilizce baskılı Atatürk ve Yalovayı anlatan ‘My City Yalova’ adlı kitabı hediye etti.

Jürgen Steininger ise gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’ye ve Türk geleneklerine âşık olduklarını söyledi. Gelin Elke Steininger de Türkiye’de çok güzel anlar yaşadıklarını söyleyerek, “Ben kendimi bu ülkenin bir parçası gibi hissettim” dedi. Çift ardından düğündeki davetlilerle birlikte çiftetelli oynadı.









