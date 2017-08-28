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    Aksaray’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

    AKSARAY (İHA)
    28 Ağustos 2017 - 20:01Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 20:01

    Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 2’si çocuk 3 kişi de yaralandı. 

    Kaza, Aksaray - Adana Karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Adana istikametine seyreden Abdulkadir Yıldız (22) idaresindeki 06 VEG 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje takla attı. Kaza sonrası otomobilde bulunan Fatma Yıldız (40) olay yerinde hayatını kaybederken, B.F.Y. (13), R.S. (12) ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Olay yerinde hayatını kaybeden Fatma Yıldız'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Aksaray , kaza , haber , haberler
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