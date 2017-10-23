Akit TV'nin Gökçek iddiasına Beyaz TV'den sert yanıt

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Uyan Türkiyem' programının sunucusu Tahir Sarıkaya, Akit TV'nin 'Melih Gökçek CHP'ye geçiyor' iddiasına ateş püskürdü.

Sarıkaya, 'Bir insan Allah'tan korkar. Bunu CHP'lilere sorsanız CHP buna güler, AK Partililere sorsanız AK Partililer de bu habere güler, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da güler, herkes güler' diye tepki gösterdi.

''BU HABERİ SANA YEDİRTMEZSEM NAMERDİM''



AKİT TV'ye 'Vicdanlı haber yapın' diye seslenen Sarıkaya şöyle devam etti: "Bu makamlar gelip geçicidir. Melih Gökçek'in de bir zamanı vardır ama yarın Melih Gökçek 'Ben reise bağlılığımı bildiriyorum, AK Partim için savaşacağım' dese ne yapacaksınız? Ben o zaman bu muhabir arkadaşa bu haberi yedirteceğim. Ben bu haberi sana yedirtmezsem namerdim"

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen "Melih Gökçek'in CHP’li kurmaylara size geçebilirim mesajı verdiği iddia ediliyor” demişti.