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    Akılalmaz... Yol kavgasında midibüs şoförünü vurdular!

    DHA
    21 Ağustos 2017 - 15:22Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 15:37

    Şanlıurfa'da sürücüsünün yol vermediği iddia edilen motosikletten yolcu midibüsüne kuru sıkıdan çevrilme tabancayla ateş açıldı. Midibüs sürücüsü Şükrü Doğan başı ve bacağından vuruldu. Motosikletteki bir kişi kaçtı, diğer kişi çevredekiler tarafından linç edilmeye çalıştı. Polis ekipleri olayı yatıştırmak için havaya ateş açtı.

    Olay, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

    Şükrü Doğanın kullandığı 63 H 0142 plakalı halk midibüsü ile plakası öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    Üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletteki ismi öğrenilemeyen bir kişi, kuru sıkıdan bozma tabancayla midibüse ateş açtı.

    Tabancadan çıkan kurşunların başına ve bacağına isabet ettiği midibüs sürücüsü Şükrü Doğan yaralandı.

    MOTOSİKLETTEKİ KİŞİ KAÇTI, ARKADAŞI LİNÇ EDİLİYORDU

    Motosikletteki iki kişiden biri kaçarken, diğeri ise çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. İhbarla olay yerine gelen çok sayıda polis, tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya uyarı ateşi açtı.

    Dövülerek yaralanan ve gözaltına alınan şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu çıktığı iddia edildi. 

    Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürülen midibüs sürücüsü Şükrü Doğan ise, acil serviste tedaviye alındı.

    Doğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, özel harekat polisleri olası bir gerginliğe karşı olay yerinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı.

    Polis kavgaya karışıp kaçan diğer kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Akılalmaz... Yol kavgasında midibüs şoförünü vurdular

    Akılalmaz... Yol kavgasında midibüs şoförünü vurdular

    Akılalmaz... Yol kavgasında midibüs şoförünü vurdular

    Akılalmaz... Yol kavgasında midibüs şoförünü vurdular

    Etiketler: Kaza , Şanlıurfa , yol , kavga
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