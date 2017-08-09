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    Akılalmaz kaza! Araçlara ok gibi saklandı

    AA
    09 Ağustos 2017 - 11:26Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 11:52

    Antalya'da bir kamyonet ve 8 otomobilin karıştığı trafik kazasında, kamyonetteki 5 metrelik demir çubuklar önünde bulunan 3 otomobile saplandı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Kamyonetteki demir çubuklar arabalara saplandı
    • Kamyonetteki demir çubuklar arabalara saplandı
    • Kamyonetteki demir çubuklar arabalara saplandı
    • Kamyonetteki demir çubuklar arabalara saplandı

    Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi'ndeki üst geçitte ilerleyen Muhammet Baydan yönetimindeki 07 MTG 26 plakalı otomobil, öndeki otomobillerin fren yapması üzerine durdu. Bu sırada arkadan gelen 8 araç birbirine çarptı.

    Kazada en arkada bulunan Şaban Güneş yönetimindeki 07 CEP 15 plakalı kamyonetin üzerinde bulunan ve asansör yapımında kullanılacağı öğrenilen 5 metre uzunluğundaki demir çubuklar kamyonetin üzerinden aşarak önünde bulunan Hakan Soylu'nun kullandığı 15 PS 001, Serhat Bahşi yönetimindeki 07 CLS 64 ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 DYT 78 plakalı otomobillere saplandı. Demirlerin diğer ucu ise kamyonetin ön camını kırarak sürücü Güneş'in yaralanmasına neden oldu.

    Güneş, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı Güneş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Akılalmaz kaza Araçlara ok gibi saklandı

    Otomobil sürücüsü Muhammet Baydan, kamyonetteki demirlerin ya iple bağlı olmadığını ya da iyi bağlanmadığını söyledi. Demirlerin bir anda uçarak 3 otomobile saplandığını dile getiren Baydan, can kaybı olmadığına şükrettiklerini söyledi.

    Otomobil sürücüsü İsmail Cevahir ise Almanya'dan Antalya'ya tatil için geldiğini, oteline giderken kazaya karıştığını ifade etti. Demir çubukların otomobillere saplandığını görünce şaşırdıklarını kaydeden Cevahir, "Burada insanlar ölebilirdi. Önlem alınmadan bu çubuklar taşınmamalı." diye konuştu.

    Sürücü Serhat Bahşi ise otomobilin arkasından saplanan çubuğun ön camdan çıktığını anlatarak, "Yan koltukta Allah'a şükür kimse yoktu. Yan koltuktan geçen bir demiri görünce kazanın büyüklüğünü anladım." dedi.

    Etiketler: ANTALYA , KAZA , zincirleme kaza , demir çubuk
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