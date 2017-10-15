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    AK Partili Miroğlu ve eşi kaza geçirdi

    DHA
    15.10.2017 - 18:19 | Son Güncelleme:

    AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu ve eşi Canan Miroğlu’nun bulunduğu araç önlerindeki koruma aracına çarptı. Kazada Miroğlu ve eşi hafif şekilde yaralandı. Mardin’de özel bir hastaneye kaldırılan Miroğlu ve eşi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    Nusaybin İlçesi’nde çeşitli ziyaret ve açılışlarda bulunan Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve eşi Canan Miroğlu’nun içinde bulunduğu araç, Mardin’e dönerken Türkmen Deresi Mevkii’nde belirlenemeyen nedenle önlerinde giden koruma aracına çarptı.

    Kazada hafif şekilde yaralanan Miroğlu ve eşi Canan Miroğlu bölgeye gönderilen ambulans ile Mardin’e getirilerek özel bir hastanede tedavi altına alındı.

    Mardin Valisi Mustafa Yaman ve yetkililerin hastanede ziyaret ettiği Miroğlu ve eşi tedavilerinin ardından taburcu oldu.

    AK Partili Miroğlu ve eşi kaza geçirdi

     

    Etiketler: AK Parti , kaza
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