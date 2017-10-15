AK Partili Miroğlu ve eşi kaza geçirdi

Nusaybin İlçesi’nde çeşitli ziyaret ve açılışlarda bulunan Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve eşi Canan Miroğlu’nun içinde bulunduğu araç, Mardin’e dönerken Türkmen Deresi Mevkii’nde belirlenemeyen nedenle önlerinde giden koruma aracına çarptı.

Kazada hafif şekilde yaralanan Miroğlu ve eşi Canan Miroğlu bölgeye gönderilen ambulans ile Mardin’e getirilerek özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman ve yetkililerin hastanede ziyaret ettiği Miroğlu ve eşi tedavilerinin ardından taburcu oldu.