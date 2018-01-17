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    AK Partili meclis üyesi ölü bulundu

    AA-DHA
    17.01.2018 - 21:03 | Son Güncelleme:

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Serdivan Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Mahmut Yılmaz evde ölü bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Yılmaz, kayınpederinin Maksudiye Mahallesi'ndeki evine geldi. Bir süre sonra burada Yılmaz'ın hareketsiz şekilde bulunması üzerine, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yılmaz'ın cesedi, savcılık incelemesi sonrası Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Cesedin, kesin ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderileceği öğrenildi.
    Yılmaz'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: ak parti , meclis üyesi , sakarya geyve
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