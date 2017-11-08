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    AK Partili eski vekil vefat etti... 4 partiden taziye

    AA
    08.11.2017 - 20:11 | Son Güncelleme:

    Eski AK Parti Mersin Nebi Bozkurt, vefat etti.

    TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM Genel Kurulunda, Bozkurt'un vefatını duyurdu.

    4 PARTİDEN TAZİYE

    Aydın, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Bozkurt'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

    TBMM'ye 24. Dönemde Mersin'den milletvekili seçilen Bozkurt, 1950'de Mersin Silifke'de doğdu.

    NEBİ BOZKURT KİMDİR?

    Yüksek İslam Enstitüsünü bitiren Bozkurt, yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Bölümünde yaptı.
    İmam-hatip ve öğretmen olarak çalışan Bozkurt, 1982'de daha sonra Marmara Üniversitesine bağlanarak İlahiyat Fakültesi adını alan Yüksek İslam Enstitüsünde asistan oldu. İlahiyat fakültesinde 1997'de doçent, 2003'te profesör olan Bozkurt, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde madde yazarlığı yaptı ve 3 kitabı yayınlandı.  Bozkurt, evli ve 3 çocuk babasıydı.

    Etiketler: nebi bozkurt , vefat
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