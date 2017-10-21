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    Aileden kiralık dilenci çocuklar

    Çağlar ÖZTÜRK / DHA
    21.10.2017 - 22:04 | Son Güncelleme:

    ADANA'daki trafik ışıklarında sayıları her geçen gün artan Suriyeli dilenci çocukları takibe alan polis, bu işin çeteler tarafından organize bir şekilde yapıldığını belirledi.

    Düzenlenen operasyonla çocuklarını günlük 20-100 TL karşılığı kiraya veren 11 Suriyeli yakalandı. Seyhan ilçesine bağlı Fatih, Koza ve Yeşilyuva mahallelerindeki adreslere 100 polisin katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskında çocuklarını dilendiren 11 kişi yakalanırken 2 kişi kaçtı.

    Az para kazanan çocukların kirasının 20 lira, fazla para kazanan çocukların kirasının ise 100 liraya kadar çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan aileler ve çocuklar önce Adana Valiliği'ne bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne daha sonra da Osmaniye Düziçi Geçici Barınma Merkezi'ne teslim edildi. 

    Etiketler: dilenci çocuk , gazetehaberleri
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