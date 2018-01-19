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    Aile Bakanı'ndan '115 hamile çocuk' skandalına ilişkin açıklama

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 13:08 | Son Güncelleme:

    Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan 'hamile çocuk skandalına' ilişin açıklama yaptı.

    Bakan Kaya şunları söyledi:

    Sağlık Bakanlığımız inceleme başlattı. İstanbul Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Gerçeklerin ortaya çıkmasını biz Aile Bakanlığı olarak takipçisi olacağız. Olayla ilgili avukatlarımız da savcılarımızla birlikte konuyu takip ediyorlar. Bahse konu olan çocuklarımızla ilgili de sosyal inceleme başlattık. Tüm çocuklarımızı ekiplerimiz evlerinde ziyaret edecek.

    Şunu ifade etmek istiyorum bir kez daha. Türkiye'de hiçbir cinsel istismar vakasının üzerinin örtülmesine müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz"

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    Etiketler: Aile Bakanı , Kanuni , hastane , skandal
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