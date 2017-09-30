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    Ağrı'dan kahreden haber: Dört şehit

    AA
    30.09.2017 - 01:04 | Son Güncelleme:

    Ağrı Valisi Süleyman Elban, kentin Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 askeri personel ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını bildirdi.

    Vali Elban, yaptığı açıklamada, 25 Eylül'de Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt köyü civarında PKK'lı teröristlerce minibüse ateş açılması sonucu 3 Afgan göçmenin ölmesi, biri ağır 7 kişinin yaralanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığını anımsattı.

    Operasyonda, Güngören köyü mevkisinde teröristlerle sıcak temas sağlandığını ifade eden Elban, "Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi yaralandı." dedi.

    Elban, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını, operasyonda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü kırsalındaki operasyonda 10 teröri?stin ölü ele geçirildiği, bölgede tespit edilen ve silah deposu olduğu değerlendirilen alanda 2 biksi, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 roketatar, 50 kalaşnikof piyade tüfeği bulunduğu bildirilmişti.
    Bölgedeki operasyonun devam ettiği belirtildi.

    Etiketler: ağrı , şehit , terörist , pkk
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