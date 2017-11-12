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    Ağrı kesici yüzünden tutuklanan İngiliz turist idam cezasıyla karşı karşıya...

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 11:06 | Son Güncelleme:

    İngiltere'nin Hull kentinden Mısır'a kocasını ziyaret etmek için gelen 33 yaşındaki Laura Plummer, yanında ağrı kesici taşıdığı için Mısır'da tutuklanan kadının idam cezasıyla yargılanabileceği belirtiliyor. Yetkililerin açıklamasına göre Mısır havaalanında çantasında 290 adet tramadol ve birkaç naproksen tableti bulunan Plummer, ağrı kesicileri geçirdiği bir kaza yüzünden sırt ağrısı çeken kocası için getirdiğini söylemişti.

    Havaalanında kendisine 38 sayfalık Arapça bir beyanname imzalatılan Plummer, havaalanından çıkacağını zannederken diğer 25 kadının olduğu bir hücreye kapatıldı.

    Mısır yetkililerinin yaptığı açıklamada Plummer'ın tutuklanma sebebinin, Mısır'da uyuşturucu yapımında kullanılan bir madde olarak görülen tramadol isimli ağrı kesiciyi Mısır'a getirmek olduğu söylendi.

    İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Plummer'in uyuşturucu kaçakçılığı kapsamında yargılanması durumunda idam cezasıyla karşı karşıya olabileceği belirtiliyor. 

    Ağrı kesici yüzünden tutuklanan İngiliz turist idam cezasıyla karşı karşıya...

    Laura Plummer'ın annesi yerel basına yaptığı açıklamada, "Yanlış bir şey yaptığının farkında bile değildi. Ağrı kesicileri saklama gibi bir niyeti yoktu çünkü ilaçlar valizinin en üst kısmındaydı" dedi.

    Açıklamaya göre yılda iki veya dört kez Mısır'lı eşini ziyaret eden Plummer, uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla göz altında tutuluyor.

    Ağrı kesici yüzünden tutuklanan İngiliz turist idam cezasıyla karşı karşıya...
     

     

    Etiketler: ingiltere , ağrı kesici , son dakika
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