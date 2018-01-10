Ağrı kesici ilaçlarda kısırlık şüphesi

Yale Üniversitesi'nin araştırmasında günlük 1200 miligram değerinde ağrı kesici kullanılan insanlar konu edildi. Araştırmada, Ibuprofen kullanımının yan etkilerinin ABD'deki yetişkin erkeklerin yüzde 7'sini etkileyebileceği söylendi.

Araştırmada 18 ila 35 yaşları arası 31 sağlıklı erkek yer aldı. 14 kişi, iki adet 600 miligram değerinde ilacı her gün, 6 hafta boyunca kullandı. Ancak diğer 17 kişiye ise 'plasebo' ilaç verildi.

Araştırmanın ardından iki grup da horman testine tabi tutuldu. Ibuprofen kullanan kişilerin hormon sonuçlarına göz atıldığında, söz konusu ağrı kesici ve maddelerin kısırlığa neden olduğunun görüldüğü belirtildi.

Ibuprofen kullanımının, kısırlığa neden olan Hypogonadism durumuna neden olduğu aktarıldı. 'Hypogonadism' yoğun olarak sigara içen ve yaşlı kişilerde görülen bir durum.