Zeytin Dalı harekâtının 15’inci günü olan 3 Şubat Cumartesi günü Şeyh Horoz bölgesinde, teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde toprağa verildi. Şehidin fotoğrafını ve Türk bayrağını elinden düşürmeyen annesi Yasemin, babası Mehmet ve ağabeyinin askeri kamuflajını giyen kardeşi Ceren, gözyaşı döküp şehidin tabutunu öptü. Şehidin bir yakını, “Bugün düğün günümüz, ağlamak yok” diye seslenince aile fertleri gözlerindeki yaşı sildi.

YARALI KOMUTANI TÖRENE KATILDI

Şehit tankçı er Nurullah Seçen için Konya’nın Ereğli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Aynı saldırıda yaralanan komutanı Uzman Çavuş Sedat Kurtoğlu ve bazı silah arkadaşları da son yolculuğunda şehit Nurullah Seçen’i yalnız bırakmadı. Oğlunun beresini takan baba Sedat Seçen, oğlunun tabutunu asker selamıyla karşıladı. Şehidin 3 kız kardeşinden Meryem Seçen de asker kıyafeti giydi, tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törende şehit annesi Songül Seçen, oğlunun tabutunun başına geçip, “Yıkılmayacağım, ağlamayacağım, şehidim benim, oğlum benim. O ölmedi” diye konuştu. Oğlunun fotoğrafını sarılıp öpen baba Sedat Seçen ise “Korkma oğlum. Beni de alsınlar oraya, korkma. Yıkılmayacağım, dimdik ayaktayım. Vatan sağ olsun” dedi.

ÜNİFORMASIYLA UĞURLADI

Şehit tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül (26), Çorum’da toprağa verildi. Şehidin annesi Zeynep, babası Mustafa, kardeşleri Fatma Nur ve Muharrem Aygül ile nişanlısı Esma Dursun, tabuta sarılarak ağladı. Şehidin kardeşleri ile nişanlısı, törende şehidin üniformasını giydi. Yaklaşık 1.5 yıl önce göreve başlayan Aygül’ün bir süre önce nişanlandığı ve yaz aylarında düğün yapmayı planladığı belirtildi.

‘SELVİ BOYLU YAVRUM’

Evli ve 1 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Ufuk Aktağ (29), Giresun Şebinkarahisar’da son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin annesi Tülay Aktağ, “Vatan millet için gitti benim yavrum, benim yavrum göğsünü gere gere gitti, selvi boylu yavrum” diye ağıt yaktı. Şehidin eşi Nuray Aktağ, törene eşinin kamuflajını giyerek katıldı. Yakasına asılan ‘Şehidin oğlu’ yazılı kartla tören alanında bulunan şehit Aktağ’ın oğlu 4 yaşındaki Muhammed Enes, olan bitenden habersiz, elindeki oyuncak polis arabasıyla oynadı.

KÜRTÇE AĞITLARLA

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Fırat Karaca’nın cenazesi dün Muş’un Yeşilyurt Mahallesi’ndeki baba ocağında Kürtçe ağıtlarla karşılandı. Akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca, sedye üzerine oğlunun tabutunun yanına getirildi. Şehit Karaca, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Şehidin kız kardeşi Fatma Nur Aygül

‘EN ÇOK İSTEDİĞİ BUYDU’

Zeytin Dalı harekâtında önceki gün şehit olan piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren, Osmaniye’de toprağa verildi. Şehidin 1 yıllık eşi Zehra Evren eşinin parkasını giyip şapkasını takarken, Evren’in şehit olduğunda giydiği beresine sık sık sarılıp kokladı. Şehidin ağabeyi daha sonra bereyi alıp başına takarak cenaze namazında saf tuttu. Zehra Evren, bu sırada, “En çok istediği buydu. Türk bayrağına sarılı gelmeyi çok istiyordu” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin annesi Emine Evren ise “Ağlamayacağım oğlum. Düşmanlarımı sevindirmeyeceğim” dedi. Törende taziyeleri kabul eden emekli işçi baba Hasan Hüseyin Evren, “Oğlum şehit oldu, Allah’ın yanında daha kıymetli, 3 oğlum daha var, onları da seve seve vatan için gönderirim. Bu terörün kökü kazınacak inşallah” diye konuştu.

Şehidin annesi Nuran Vurdal

TAKIM ELBİSESİ TABUTUNA KONULDU

Şehit piyade Uzman Çavuş Selim Vurdal (25) memleketi Hatay’ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Karayılan Mahallesi’ndeki babaevinde helallik alınması sırasında şehidin annesi Nuran Vurdal bekar olan oğlunun takım elbisesini tabutunun üstüne koyup, “Bütün çocuklarım devletimize feda olsun” diyerek gözyaşı döktü. m DHA