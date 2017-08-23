Ağaoğlu'na dolu darbesi! İngiltere'den özel ekip geldi

İstanbul Beykoz'da önceki gün görülen hortum megakenti korkuttu. Meteoroloji'nin İstanbul için yağış anonsunu duyan vatandaşlar, 27 Temmuz'da yaşanan dolu mağduriyetinin tekrar yaşanmaması için kapalı otoparklara koştu. 27 Temmuz'un en büyük mağdurlarından birinin de, Rolls Royce'tan Bentley'e, Aston Martin'den Lamborghini'ye onlarca otomobili olan Ali Ağaoğlu olduğu ortaya çıktı. 27 Temmuz'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu, Ali Bey'in o esnada evinin bahçesinde duran dört Rolls Royce, bir Bentley, bir Aston Martin ve bir de Lamborghini'sinin camlarını kırıp kaportasına zarar vermiş.



İNGİLTERE'DEN ÖZEL EKİP



Araçların camlarının değiştirilmesi ve kaportadaki hasarların giderilmesi için sigorta tarafından 700 bin lira ödenmiş. Bu arada Rolls Royce, Ağaoğlu ve İstanbul'daki diğer Rolls Royce sahibi dolu mağdurları için İngiltere'den dört kişilik özel bir ekip göndermiş. Sabah