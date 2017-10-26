Ağaçtan düştü, 6 gün yoğun bakımda kaldı...

Ankara Üniversitesinin Tandoğan Yerleşkesine 3 ay önce salınan sincaplardan biri ağaçtan düşerek yaralandı

HAREKETSİZ YATIYORDU

Kazayı yerleşke içerisinde yürüyen akademik personeller fark etti. Ağacın dibinde hareketsiz yatarken görülen bir hayvanın, yanına yaklaşıldığında 3 aylık yerleşimci sincaplardan biri olduğu anlaşıldı. Duyarlı akademik personeller sincabı vakit kaybetmeden apar topar Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Acil Kliniğine götürüldü.

6 GÜN YOĞUN BAKIM

Acil Kliniği hekimleri sincabın oldukça yüksek bir yerden düştüğünü tespit etti. Şiddetli kafa travmasına bağlı olarak hastaneye geldiğinde bilinci kapalı olan sincap, ilk müdahalenin ardından Yaban Hayatı birimine sevk edildi. Sincap burada Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim elemanı Uzm. Dr. İrem Ergin, yüksek lisans öğrencisi Onur Okur, intörn öğrenciler Ezgi Çobanoğlu ve Yasin Erol tarafından tedavi gördü. 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşan sincap, Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş ile hekimler tarafından Tandoğan yerleşkesine tekrar bırakıldı.

KUŞ MU GAGALADI?

Veteriner hekimler, doğada bu tip vakaların meydana gelebileceğini belirtirken sincabın bir kuş tarafından gagalanması sonucu düşmüş olabileceğini tahmin ediyor. Yerleşkede öğrencilerin canlı türleriyle iç içe yaşayabileceği zengin bir alan oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, sincaplar ile insanların uyum içerisinde yaşadığını kısa sürede gözlemlediklerini ancak insanların haricindeki diğer canlıların doğası gereği birbirlerine pek de hoşgörülü davranmadıklarını fark ettiklerini söyledi.

SAYILARI ARTACAK

Yiyecek bulduğu sürece hızlı üreyen ve ilk etapta yerleşkeye 6 tane bırakılan sincapların gelecek yıl sayısının 60'a ulaşması bekleniyor. Sincapların sevdiği meşe palamudu yerleşkede bolca bulunurken, sevdikleri ceviz ağacının da sayısının artırılması için ağaç ekimleri başladı.