Ağaç nöbeti tutan aktivistlere bıçaklı saldırı

Kuzey Ormanları Savunması sitesinde yer alan habere göre, şantiyeden çıkan bir grup bölgeye giden yaşam savunucularını önce darp etti; küfür ve ölüm tehditleri savurdu. Saldırganlar daha sonra bıçakla saldırdı. Olay sırasında Oruç Karacık bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Gece ilerleyen saatlerde hastaneye kaldırılan yaralı Karacık’ın fotoğrafını yayımlayan KOS, “Arkadaşlarımız şu anda hastanedeler. Çıkacaklar ve mücadelelerine devam edecekler” mesajı verdi.

Karacık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken, Zekeriyaköy Jandarma Karakolu’nda ifadeleri alınan aktivistler, saldırganlardan şikayetçi oldular.