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    Ağaç nöbeti tutan aktivistlere bıçaklı saldırı

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 13:21 | Son Güncelleme:

    Kuzey Ormanları Savunması (KOS) aktivisti iki kişi dün akşam, Uskumruköy Kavşağı ve bağlantı yollarında başlattığı ağaç kesimlerine karşı kesimle ilgili bilgi almak isterken bıçaklı saldırıya uğradı.

    Kuzey Ormanları Savunması sitesinde yer alan habere göre, şantiyeden çıkan bir grup bölgeye giden yaşam savunucularını önce darp etti; küfür ve ölüm tehditleri savurdu. Saldırganlar daha sonra bıçakla saldırdı. Olay sırasında Oruç Karacık bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

    Gece ilerleyen saatlerde hastaneye kaldırılan yaralı Karacık’ın fotoğrafını yayımlayan KOS, “Arkadaşlarımız şu anda hastanedeler. Çıkacaklar ve mücadelelerine devam edecekler” mesajı verdi.

    Ağaç nöbeti tutan aktivistlere bıçaklı saldırı

    Karacık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken, Zekeriyaköy Jandarma Karakolu’nda ifadeleri alınan aktivistler, saldırganlardan şikayetçi oldular.

    Etiketler: ağaç , uskumruköy , saldırı , atkivist
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