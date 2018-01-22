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    Afrin'de büyük yalan! Sosyal medyada paylaştılar

    AA
    22.01.2018 - 14:06 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan başlatılan karalama kampanyası devam ediyor.

    TSK'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonu sırasında çekildiği iddia edilen 4 fotoğrafın arkasındaki gerçek ortaya kondu.

    Twitter'da "TSK'ye ait tankların yakıldığı" iddiasıyla paylaşılan 2 tank fotoğrafında, yanmakta olan tanka ait görselin, gerçekte 31 Aralık 2016'da Yemen'de çekildiği tespit edildi.

    Afrinde büyük yalan Sosyal medyada paylaştılar

     

    Aynı iddiayla kül olmuş bir tankın yer aldığı görselin gerçekte 10 Aralık 2017 tarihli "ABD, Rusya ve Çin'le olası bir savaşta gücünü kaybedebilir" başlıklı bir haberde kullanıldığı belirlendi.

    Facebook'ta "YPG'nin TSK askerlerini yaraladığı" iddiasıyla paylaşılan sedyedeki asker görüntüsünün 22 Aralık 2017'de Manisa'da gıdadan zehirlenen bir askere ait olduğu ortaya çıktı.

    Twitter'da "Afrin'de esir alınan Türk askerleri" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın da 23 Şubat 2015'te "Suriyeli muhalifler Hizbullah timini ele geçirdi" başlıklı haberin görselinden alındığı tespit edildi.

    Afrinde büyük yalan Sosyal medyada paylaştılar

    Dün de sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama amaçlı paylaşılan 3 fotoğrafın operasyonla ilgisi olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarılmıştı. Farklı olaylara ait görselleri sosyal medyaya servis eden kullanıcıların bir kısmı hesaplarını kapatmış bir kısmı ise paylaşımlarını kaldırmıştı.

     

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    Etiketler: Sosyal Medya , Afşin , yalan , son dakika
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