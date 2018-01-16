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    Afrin neresi, Türkiye’ye yakın mı?

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 17:08 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrin operasyonuna yönelik sözleri ardından ‘Afrin neresi, Türkiye’ye yakın mı?’ gibi sorular gündeme geldi. İşte Afrin’in coğrafi konumu ve özellikleri!

    Afrin, Suriye'nin kuzey batısında olan kent. Kentin nüfusu 50.000'in üzerindedir. Zeytin ağacı Afrin'in sembolüdür ve zeytin için önemli bir üretim merkezidir. Zeytinyağı ve tekstil ve Halep sabunu kentin yerel sanayilerinden bazılarıdır.

    Afrin’in Türkiye için önemli önemi?

    Tarihi Hititlere, M.Ö. 1000’lere kadar uzanan ve önemli tarihsel kalıntıları barındıran Afrin çok erken dönemde, Kudüs’ün de fethedildiği 637 yılında Müslümanların hâkimiyetine girdi. Osmanlı döneminde Afrin Kilis’e bağlı bir kaza konumundaydı. Haritaya bakıldığında Afrin, Türkiye içlerine bir koç başı gibi uzanan coğrafi bir mevkiye sahip. Şayet Afrin bölgesi de teröristlerden temizlenirse, Türkiye’nin güney sınırında yaklaşık 10 bin kilometre karelik bir alan Türkiye nüfuzunda olacak.. Fırat Kalkanı harekatının icra bölgesi ve İdlib’in ardından Afrin’de yapılacak bir harekatla, Doğu Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağı tamamen engellenmiş olacak. 

    KAYNAK: Anadolu Ajansı

     

     

    Etiketler: afrin neresi , afrin nerede
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